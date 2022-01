COVID: Refuerzan operativo en camiones por ola de virus

Para evitar más contagios de COVID-19 en Jalisco, en medio de una nueva ola por la variante ómicron, esta semana se reforzarán los operativos para que pasajeros y conductores usen cubrebocas en el transporte público.

Luego de una reunión de la Mesa de Salud, el gobernador dijo que se establecerá de nuevo un plan para la entrega gratuita de mascarillas en las paradas con mayor afluencia.

La Secretaría de Transporte (Setran) detalló que 60 oficiales vigilarán que las unidades cuenten con ventilación, se saniticen y que operadores y usuarios utilicen mascarilla.

El titular de la dependencia, Diego Monraz, exhortó a las personas a seguir todos los protocolos de seguridad e higiene.

“Requerimos de la colaboración de todos; no podemos tener un policía en cada unidad, pero sí podemos cuidarnos entre todos”.

En los operativos de 2020, el personal encargado de la supervisión apercibía a los pasajeros que no traían cubrebocas o lo usaban de manera incorrecta y sancionaba a los choferes que permitían el ascenso a los habitantes que no portaban uno.

En lo que va de este año se ha infraccionado a 268 conductores por no utilizar o traer mal puesta la mascarilla y se ha amonestado a 368 usuarios.

La Setran indicó que el área de Supervisión al Transporte Público realiza alrededor de 500 revisiones diarias a todas las modalidades del transporte público, de las cuales 400 corresponden al colectivo.

“Aunque las revisiones se hacen en todas las rutas de manera aleatoria, se pone especial atención en los puntos de mayor afluencia de pasajeros porque convergen varias rutas, entre ellos Periférico Sur y Colón, Periférico Norte y Federalismo, López Mateos y Mariano Otero, Federalismo y Juárez, 16 de Septiembre y Prisciliano Sánchez, Lázaro Cárdenas y El Álamo, Clínica 180 del IMSS en Tlajomulco, Zona Centro de Zapopan y Plaza del Sol”, detalló a través de un comunicado de prensa.

Además de esto, la dependencia señaló que también atiende los reportes que los usuarios hacen llegar a través de redes sociales, medios de comunicación o en los teléfonos de atención ciudadana.

Algunos usuarios no portan cubrebocas en camiones. EL INFORMADOR/G. Gallo

Aíslan a mil 156 trabajadores de salud en Jalisco por COVID-19

Tan sólo en Jalisco, un total de mil 156 trabajadores del sector salud se encuentran en aislamiento porque tienen COVID-19, informó el gobernador.

Durante la rueda de prensa realizada ayer para dar a conocer los acuerdos alcanzados en la Mesa de Salud, el mandatario estatal dijo que 801 trabajadores médicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco se encuentran infectados. Además, 355 de los Hospitales Civiles también tienen la enfermedad. Precisó que el total del universo de trabajadores es de 29 mil 600.

“No está comprometida la capacidad de atención médica en nuestro sistema de salud. Estamos haciendo trabajos de tiempo extra, suplencias, estamos con capacidad de respuesta porque es un tema que estamos monitoreando. Es una variante que tenemos que estar checando de manera permanente para que no se vaya a comprometer nuestra capacidad de atención”.

Reconoció que Jalisco ya superó el máximo histórico de contagios en la Entidad al llegar a 15 mil 991 casos activos, pues en el segundo pico hubo 11 mil 074.

Sobre la hospitalización de las personas que se enferman, solamente el 2.6% necesita atención en un nosocomio, cuando el año pasado era el 76%, por lo que señala que ómicron es más contagiosa pero menos peligrosa.

Refirió que actualmente sólo está ocupada una cuarta parte de la capacidad general de atención en los hospitales de Jalisco, mientras que las camas de terapia intensiva están al 20 por ciento.

“Más o menos a estas alturas hace un año teníamos mil 795 personas hospitalizadas y hoy tenemos 374; es decir, nuestro sistema hospitalario está con capacidad de responder a estas circunstancias”.

Las medidas son necesarias para prevenir casos. EL INFORMADOR/G. Gallo

Pruebas sirven a partir del cuarto día

El titular de los Hospitales Civiles de Guadalajara e integrante de la Mesa de Salud del Estado, Jaime Andrade Villanueva, explicó que las pruebas de detección de COVID-19 funcionan a partir del cuarto día en que se tuvo contacto de riesgo con alguna persona confirmada como positiva.

De hacerse el análisis antes de este periodo, señaló que es muy probable que la prueba aplicada salga negativa al virus y este se siga desarrollando, y al no tener las precauciones debidas, se contagie a otras personas.

“De los primeros tres días, el primer día tiene síntomas leves, el segundo día ya empieza a tener más síntomas, y cuando la persona está con fiebre, tos, cansancio, es alrededor del cuarto día”.

Explicó que entre el sexto y séptimo día es cuando la prueba “se pinta bien”, y después del día 12 comienza a salir negativa.

“A veces alguien sale positivo e inmediatamente quiere hacerse la prueba, pero recuerden que estas pruebas tienen una sensibilidad menor con esta variante, y solamente detectan el 50%, entonces hay que tener síntomas para tener mejores posibilidades de que pueda resultar positivo”, mencionó.

Sugieren que trabajadores laboren en sus casas

Debido a que los casos activos de personas que pueden contagiar se duplicaron en la última semana, al pasar de siete mil 906 a 15 mil 991 eventos, el Gobierno de Jalisco sugirió a empresas que se trabaje desde casa para evitar la propagación del virus.

“Vamos a desarrollar un esquema de autorregulación para el uso del home office en empresas donde sea posible. Es decir, vamos a iniciar una campaña de concientización para que las empresas que puedan desarrollar un esquema de trabajo en casa lo hagan de manera voluntaria”.

Destacó que esta medida aplicaría también en el sector público y explicó que el esquema será encabezado por el coordinador del Gabinete Económico, Xavier Orendáin. El pico de contagios en Jalisco sería el 10 de febrero y podría ser hasta ocho veces más alto en la ola anterior, según proyecciones.

Recientemente se dio a conocer que el periodo de aislamiento por la nueva variante bajó de 14 a siete días. Jaime Andrade enfatizó que una persona es más contagiosa un día antes de que aparezcan los síntomas, cinco días después puede seguir contagiando, y al séptimo día deja de contagiar.

“En todo el mundo se ha reducido el periodo de aislamiento, excepto en aquellas personas que conviven con algún grupo vulnerable, como una persona mayor de 60 años, con diabetes, hipertensión, enfermedad renal o hepática, o con algún tipo de cáncer que tenga inmunosupresión; ahí debe extenderse hasta los 10 días”, manifestó.

Pese a que la Secretaría de Transporte ha infraccionado a 268 conductores y amonestado a 368 pasajeros en lo que va de este año por no utilizar o traer mal puesto el cubrebocas, hay algunos que aún se resisten a usarlo. EL INFORMADOR/G. Gallo

Van contra gestores: venden certificados en 290 pesos

La Secretaría del Trabajo de Jalisco emprendió acciones legales contra gestores que descargan e imprimen los certificados de vacunación del nuevo coronavirus. Sin embargo, al menos ocho cuentas continúan promoviendo la venta de tarjetas impresas de estos documentos en el Área Metropolitana de Guadalajara. Lo anterior porque desde el pasado 14 de enero se pide la comprobación de vacunación o una prueba PCR negativa para el ingreso a establecimientos y eventos masivos.

Este medio identificó cuatro usuarios de Instagram, tres en Facebook y una cuenta de Twitter que explican cómo puede adquirir este documento por 290 pesos. Este es el más caro porque supuestamente incluye el costo de envío.

Para la Secretaría del Trabajo, estos gestores abusan de la población y cometen anomalías al manejar datos personales. Por eso ya se interpusieron denuncias penales para que intervenga la Policía Cibernética.

Felipe Valdivia se enteró por un vecino que podía adquirir esta presentación de su comprobante de vacunación. “Contacté a esta persona porque la conocía y me quedaba cerca para la entrega de la tarjeta. Le mandé por WhatsApp mi certificado y en unos días me lo entregó, fue muy rápido. Pero sí he visto más publicaciones de gente que dice que puede ser peligroso si no conoces a la persona que te lo va a imprimir porque son datos personales”.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en su Artículo 19, todo responsable que lleve un tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad, que permitan protegerlos de su uso no autorizado.

Según el Código Penal, el castigo por la falsificación del certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud federal es de cuatro a ocho años de prisión

La Profeco lanza alerta por pruebas chinas pirata

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que trabaja, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para retirar del mercado pruebas COVID de origen chino en las que se requiere una gota de sangre del paciente, pues no son “confiables”.

En la conferencia mañanera que se llevó a cabo ayer, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó que estas pruebas se comercializan principalmente en páginas electrónicas.

El funcionario federal detalló que ya se solicitó a las plataformas electrónicas que no oferten este tipo de productos.

“La mayoría de ellas son chinas. Estamos apoyándoles a ubicar posibles distribuidores en México de este producto para impedírselos y la forma más fácil de lograrlo es con la coadyuvancia de las plataformas de comercio electrónico que nos ayuden simplemente a bajarlo de la plataforma”, indicó.

Este medio publicó el domingo pasado que aunque el Gobierno de Jalisco presume que tiene pruebas suficientes para detectar el coronavirus, los laboratorios privados realizan ocho de cada 10 en el Estado.

En el primer trimestre de 2021, el 47% de las pruebas aplicadas fueron pagadas por los jaliscienses a los laboratorios privados, según cifras oficiales; sin embargo, en este año se disparó al 78 por ciento.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco dijo que el último día de la semana pasada se aplicaron ocho mil 314 pruebas del sistema Radar Jalisco.

“Este jueves 20 de enero vamos a llegar a la máxima capacidad de pruebas después de todos los cambios y ajustes que hemos venido haciendo”.

El objetivo es llegar a las nueve mil 400 pruebas diarias a partir del jueves.

La Secretaría de Transporte anunció que oficiales vigilarán que las unidades estén sanitizadas. ESPECIAL

CONFÍAN EN FILTROS

Siete de cada 10 vuelven a clases

Pese al aumento de contagios de COVID-19 en Jalisco por ómicron, siete de cada 10 alumnos del sistema de educación regresaron ayer a clases presenciales. Algunos padres de familia destacaron que tienen confianza en los filtros sanitarios establecidos.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que regresaron a la presencialidad entre el 71 y el 75% de los 1.6 millones de estudiantes del sistema de educación básica.

Sandra Rangel tiene a sus dos hijos en cuarto de primaria. Dijo que los menores se levantaron desde temprano con gusto, se arreglaron, desayunaron y llegaron puntuales a la Escuela Urbana 910, ubicada en la colonia Miraflores de Guadalajara.

Para ella, las medidas y los filtros sanitarios instalados en este plantel le dieron confianza para que sus hijos regresaran a la presencialidad, ya que el año pasado no se contagiaron.

“Aquí en la primaria de los niños siempre han llevado muy buen control con lo de la pandemia, los filtros han sido muy buenos y no ha salido ningún niño enfermo hasta el momento. Los niños ya pedían venir, las clases en línea han sido buenas, pero aun así el aprendizaje es diferente, los niños necesitan estar con sus profesores”, expresó.

Jacob Aguilar coincidió en que las medidas tomadas en la escuela, como toma de temperatura, monitoreo para que los menores porten el cubrebocas en todo momento, y la ventilación de las aulas, le dan seguridad de que su nieto de primaria y sus dos hijas de secundaria regresen a sus clases presenciales.

“También en el caso de nuestra familia todos hemos sido vacunados, eso también nos da un poco de confianza, no es la misma situación que hace un año que se presentaba con el miedo, la incertidumbre, no teníamos vacunas”, detalló.

Por su parte, Laura Gomar expresó que las clases en línea generan muchas dudas a los menores, y en ocasiones los padres no saben cómo resolverlas.

“Considero que si los cines están abiertos, que si van a los parques, prefiero traerlo (a su hijo) a la escuela porque es donde dice que quiere ir a ver a sus compañeros”, dijo la mamá de Matías, quien cursa el tercer año de primaria.

El gobernador de Jalisco puntualizó que en la última semana los casos de menores de 14 años edad contagiados con COVID-19 pasaron de 251 a 452, pero que estos corresponden todavía al periodo vacacional. Solamente dos eventos necesitaron hospitalización.

MONITOREO

Aplicarán pruebas en escuelas

A partir del próximo miércoles 19 de enero comenzarán a aplicar pruebas de detección de COVID-19 en las distintas escuelas del Estado, con el fin de mantener la vigilancia epidemiológica del virus entre la comunidad educativa.

El gobernador informó que el objetivo es mantener el seguimiento de los posibles contagios en menores tras el regreso presencial a las aulas, y para prevenir el incremento de casos entre las y los estudiantes, así como entre el profesorado.

“Recordarán que tenemos un paquete de pruebas específico para el monitoreo para las escuelas con un modelo específico, que será dado a conocer más adelante”, expresó el mandatario.

El gobernador dio a conocer que en la última semana los casos de menores de 14 años edad contagiados con COVID-19 tuvieron un incremento, aunque dijo que estos se acentuaron durante la jornada vacacional.

“Los contagios están creciendo más rápido en los niños en periodo de vacaciones o de educación a distancia que lo que había crecido en toda la etapa anterior del regreso a la presencialidad. También entendemos que estamos hablando de la presencia de una variante mucho más contagiosa”, indicó el mandatario.

Por ello, dijo que los casos que puedan sumarse de menores contagiados esta semana no deben contemplarse como contagios que se dieron a causa del regreso a las aulas, pues debido a la temporalidad de incubación del virus, estos corresponderían al periodo previo de regreso a las aulas. Las pruebas en planteles ayudarían a identificar de manera oportuna posibles contagios a partir del retorno a la presencialidad, enfatizó luego de la reunión sostenida con la Mesa de Salud estatal.

En distintas escuelas implementan acciones para evitar contagios entre estudiantes. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Castigan a negocios

Luego de que el pasado viernes comenzara la obligatoriedad de solicitar certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder ingresar a bares, discotecas, casinos, estadios y otros centros nocturnos, los gobiernos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han aplicado sanciones y hasta multas por incumplir con la medida impuesta por el Gobierno estatal.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, hasta ayer sumaron 129 apercibimientos, seis clausuras y cuatro multas a establecimientos por no solicitar el comprobante de las vacunas de los comensales o visitantes en los municipios de la metrópoli.

“Me parece que fueron ejercicios interesantes, particularmente en el partido del Atlas y el partido de Charros”, dijo.

Solicitó a los municipios reforzar el sistema de vigilancia en lo relacionado con la solicitud del certificado de vacunación o, en su defecto, el resultado negativo de una prueba PCR con máximo 48 horas de vigencia.

También informó que algunos comercios incumplen incluso con las medidas sanitarias básicas, por lo que pedirá a los presidentes municipales que aumenten la vigilancia.

