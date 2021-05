COVID-19 en Jalisco: Urge la UdeG a crear sistema de citas para vacuna

Luego del desorden que regresó a los puntos de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años, la Universidad de Guadalajara (UdeG) urgió a las autoridades la creación de un sistema de citas para la inmunización.

Lo anterior, explicó en entrevista el rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, es necesario para cuantificar el universo de personas a vacunar, y así, establecer estrategias que permitan la inmunización de manera ágil para los siguientes sectores que recibirán las dosis, como ocurrió en el caso de los maestros y personal administrativo del sistema educativo en días pasados.

"¿Qué necesidad de tener a una persona formada 10 horas cuando podríamos repartir fichas?"

La falla que regresó al municipio de Guadalajara, señaló, se debió justamente porque no existe un sistema de turnos, pues “por más módulos que se abran en la ciudad, de todos modos se generaría el caos si no tenemos un sistema de distribución de horarios para que a la gente que está formada que se va a vacunar hasta las cuatro de la tarde, le podamos decir 'mejor vente a formar a las cuatro de la tarde', ¿qué necesidad de tener a una persona formada 10 horas cuando podríamos repartir fichas?, cuando podríamos dar turnos o hacer un sistema de citas cuando lo hicimos con los docentes”, expresó Villanueva.

Ante ello, dijo, una opción es montar un call center con voluntarios en el cual las personas puedan llamar y decir si ya tienen la primer dosis o no, mencionar su CURP y asignar así un horario estimado para que acudan a recibir su vacuna, o hacer uso de la base de datos de la Secretaría del Bienestar de “Mi Vacuna”, de la aplicación del Gobierno del Estado, e incluso la propia de la UdeG. Sin embargo, dijo, la federación no lo ha permitido, situación que lamentó Villanueva, pues señaló, pese a los esfuerzos aportados no se les ha tomado en cuenta para implementar alguna de estas propuestas.

“Sí necesitamos más módulos y la Universidad está en la disposición de abrirlos, pero siempre que el protocolo sea flexible. Urge un sistema de distribución de la gente para que no se vaya todo el mundo a la misma hora a vacunar, eso es lo que está colapsando. No es un tema de abrir muchos módulos, es tema de abrirlos bien y darles cita, turno o ficha a la gente.

El encargado de gestionar que se dé esta apertura al Estado y/o a la Universidad para el establecimiento de citas o entrega de turnos mediante alguna de las estrategias mencionadas, es el delegado de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, Armando Zazueta, aunque también se está en la disposición de dialogar directamente con las autoridades federales para llegar a un acuerdo “de sentido común”, dijo Villanueva.

De no conseguirlo, añadió, el problema acrecentará una vez que se llegue a la vacunación de grupos poblacionales más extensos, como el de 40 a 49 años de edad. “Ahí verdaderamente vamos a estar en problemas. Yo creo que este es buen momento, y lo platicábamos el otro día con el Gobernador, para echar a andar el mecanismo con el que vamos a echar andar la vacunación con el resto de la población”, añadió.

El rector también detalló que a partir de este viernes a las 8:00 horas entrará en funcionamiento el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) para vacunar a los adultos mayores de 60 años de Guadalajara, luego de que la Federación permitiera abrir el punto como ocurrió en la aplicación de la primera dosis.

El sistema de aplicación, dijo, será a través del Drive Thru, es decir, a personas a bordo de vehículos; la capacidad de aplicación será de entre cuatro mil a cinco mil vacunas por día.

“Hay vacunas suficientes para el 100% de la gente que se aplicó la primer dosis, es innecesario irse a dormir afuera de las instalaciones. Las instituciones públicas debemos poner todo nuestro esfuerzo, pero también necesitamos un poquito del esfuerzo de los ciudadanos para hacerlo con orden en lo que se determina un sistema de turnos”, dijo Villanueva.

NR