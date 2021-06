Aunque ha bajado la incidencia de casos de COVID-19, durante las últimas 24 horas el sistema Radar Jalisco confirmó 4 fallecimientos más por complicaciones generadas por el virus; suman 12 mil 433 muertes desde marzo del año pasado cuando inició la contingencia sanitaria. También se notificaron 83 nuevos contagios, el acumulado estatal llegó a 251 mil 683 personas afectadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

Guadalajara se mantiene como el municipio con el mayor número de muertes con 4 mil 627; Zapopan tiene mil 830; Tlaquepaque 965 y Tonalá 615. En contraste, localidades como Jilotlán de los Dolores, San Martín de Bolaños y Ejutla; no han reportado ninguna víctima mortal del virus.

La Secretaría de Salud reiteró que la pandemia aún no termina y recomendó que en caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o que la oxigenación en sangre disminuya a menos de 92 se debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.

Comienza vacunación para mayores de 40 en municipios

La Secretaría de Salud Jalisco informó que del 14 al 18 de junio se llevará a cabo la vacunación de primera dosis de la vacuna AstraZeneca para adultos de 40 a 49 años y personas de más de 50 años que no hayan recibido ninguna vacuna en 28 municipios de Jalisco. Las actividades se concentran en las regiones sanitarias III Altos Sur Tepatitlán (arrancando el lunes) y la VI de Ciudad Guzmán donde las jornadas comienzan el martes 15 de junio.

También se estará vacunando a mujeres embarazadas mayores de edad y con más de 9 semanas de gestación con la aplicación de la primera dosis de la farmacéutica Sinovac. Para acudir a estos módulos de vacunación es necesario contar con el registro en la plataforma federal mivacuna.salud.gob.mx y ser parte de las edades y municipios convocados.

De igual manera esta semana continúa la vacunación para personas de 50 a 59 años, adultos mayores que no han sido vacunados, y mujeres embarazadas de: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto; en los macromódulos del Auditorio Benito Juárez y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara.

Para estas jornadas es necesario contar con cita confirmada en el portal estatal vacunacion.jalisco.gob.mx y acudir a la hora y fecha confirmada.