Este jueves, el Gobierno de Jalisco informó que incrementó su capacidad hospitalaria con 36 camas para la atención de pacientes con padecimientos respiratorios confirmados o con sospecha de COVID-19, con lo cual “se da un respiro a los diferentes hospitales de la entidad ante el aumento de casos confirmados del virus”.

De estas camas adicionales, 10 se destinarán al Hospital General de Occidente “Zoquipan”, sumando un total de 80 camas en este nosocomio; 17 se instalarán el Hospital Regional de Ameca, sumando un total de 30 camas, y dos más se sumarán al Hospital Regional de La Barca, para dar un total de 22 camas.

Otras siete camas se instalarán en el Centro de Salud de Atotonilco, para dar un total de 15 camas.

Además, aseguró el gobierno estatal, el personal del organismo continúa con su capacitación constante sobre el manejo y atención de los pacientes con COVID-19.

El Gobierno aseguró que para optimizar la red hospitalaria y ofrecer una atención oportuna, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), coordina los traslados de los pacientes a unidades que presenten poca ocupación hospitalaria dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Tomatlán y Mascota a otras unidades de los Servicios de Salud Jalisco, incluidos San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.



“De esta manera, se garantiza una distribución adecuada de los pacientes para que sean atendidos con oportunidad, calidad y eficiencia”, dijo

Aunque el Gobierno estatal no informa sobre su capacidad hospitalaria por nosocomio, el Gobierno federal reportó que este día 21 hospitales de Jalisco se encuentran en foco rojo ante la saturación hospitalaria para la atención de pacientes de coronavirus que presentan. De éstos, 18 reportaron ocupación de camas al 100 por ciento.



Por otra parte se informó que los servicios básicos y de consulta externa del Hospital “Zoquipan” serán derivados al Centro de Salud No. 1 Churubusco, el Centro de Salud No. 3 Circunvalación y el Centro de Salud No. 4 Yugoslavia.

La atención a las mujeres embarazadas continuarán siendo atendidas en los hospitales “Zoquipan”, Materno Infantil Esperanza Lopez Mateos y de la Mujer.

Según dijo el Gobierno estatal, se ha identificado que los pacientes que actualmente reciben atención médica en las unidades de los Servicios de Salud Jalisco, son personas que no recibieron la vacuna contra COVID-19 o tienen un esquema incompleto de vacunación y relajaron las medidas de prevención.

Por ello, hizo nuevamente un llamado a la población para acudir a recibir la vacuna si esta se encuentra disponible para su rango de edad y a no bajar la guardia mediante el uso del cubrebocas y el sano distanciamiento.

Para saber

De acuerdo con el Gobierno estatal, Jalisco maneja una estrategia de habilitación de camas que permite adecuar la atención de pacientes confirmados o sospechosos del padecimiento respiratorio, según las necesidades que se vayan presentando ante el incremento de casos confirmados.

JM