Tal y como ocurrió hace 10 meses, cuando el impacto de la pandemia de COVID-19 comenzaba a sentirse en Jalisco, las noticias falsas o “fake news” respecto a eventuales medidas radicales que aplicarían las autoridades para tratar de contener la enfermedad circulan otra vez en las redes sociales.

El Gobierno del Estado llamó a los ciudadanos a no dejarse engañar por estos mensajes, que además circulan en distintos puntos del país con la misma leyenda: un supuesto colapso de los servicios médicos. Y en ese sentido, el gobernador precisó que “esa información es sólo eso: Mentiras”.

“Estamos en un momento delicado y hay una enorme presión sobre nuestro sistema de salud, pero tenemos margen de maniobra y estamos ampliando nuestra capacidad de atención para no vernos rebasados por la emergencia sanitaria”.

Detalló que, al menos hasta este miércoles, no se han tomado decisiones respecto a nuevas medidas de aislamiento o suspensión de actividades no esenciales. Será hasta el viernes cuando las mesas de Salud y Reactivación Económica se reúnan para “analizar los siguientes pasos a seguir”.

“No caigas en esos engaños que sólo buscan lastimar a Jalisco. Si cada quien hace su parte, saldremos adelante de esto juntos”.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Petersen, dijo que si bien no han recibido reportes de supuestas vacunas en venta por internet en Jalisco (como sí ha ocurrido en otros estados), pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar en caso de que se les oferte algún bioactivo, pues no están en venta.

