COVID-19: Prevén una vacunación “caótica” en Guadalajara

A diferencia de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en Tlaquepaque y Tonalá, donde con los lotes asignados podían inocular a más de 85% de los adultos mayores de 60 que habitan dichas localidades, en Guadalajara sólo se enviaron para una tercera parte, por lo que se anticipa un caos.

“Cuando organizas tus centros de vacunación para atender a 80 mil personas y llegan tres veces más, es evidente que va a suceder un problema”, expuso el especialista en salud pública, Carlos Alonso Reynoso.

De acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, la población de adultos mayores de 60 años en Guadalajara es de 238 mil 500 personas. Las primeras dosis que se destinaron a la ciudad fueron sólo 80 mil 925.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recordó que se pudo inocular en orden a través del registro electrónico que nunca se utilizó. Incluso pudo mantenerse el criterio de vacunar alfabéticamente.

Explicó que, con la vacunación por alfabeto, era evidente que las últimas letras no alcanzarían, pero al menos se garantizaba que cuando menos los ancianos no acudieran a formarse y evitar las filas que muchos van a hacer, pese a que prácticamente dos de cada tres no alcanzarán.

