Enojo, frustración y cansancio fue el saldo de la segunda jornada de vacunación en el Parque Agua Azul de Guadalajara. El gobierno amplió el número de vacunas para cubrir la demanda.

Alberto Tapia de la colonia 5 de Mayo llegó a las 7 de la mañana del sábado y sus padres, su mamá de 66 y su papá de 72 años finalmente entraron a las 13:30 horas para recibir la vacuna 30 horas después.

Para él como para el resto de familiares desvelados, quemados por el sol y molestos analizaron la situación.

“El único error es que no hayan previsto hasta cuánto alcanzarían las vacunas para organizar al personal y que se retire el adulto mayor: pero que no avisen para saber de antemano si no habrá, pues dejan a la gente en expectativa”, dijo Alberto.

Para Laura López de colonia Jardines de la Cruz, y que acompañaba a su papá de 75 años, todo fue mal “la desorganización horrible, dos noches y ni siquiera nos dan una ficha, yo les decía porque hay gente muy abusiva que se mete a los lugares”

Si durante el día varios adultos sufren el calor y la radiación solar, durante la noche, de acuerdo con Aurora Delgado Partida, los adultos mayores no lo pasaron mejor “yo vine a guardar el lugar a mi madre, pero a mí me dio tanta lástima ver viejitos ahí sentaditos que porque no tiene quien les cuide, me dio muchísimo coraje y muchísima tristeza”.

Ante la alta demanda en los nueve puntos de vacunación y el hartazgo en cada uno de ellos, el gobierno del estado decidió adelantar las vacunas del martes para hoy domingo.

Además, distribuyó fichas para la vacunación de mañana y que la gente no se forme por horas ni pase la noche en la calle.

