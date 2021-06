María Cristina Ramos, de 45 años de edad, residente del municipio de Zapopan, se convirtió este mediodía en la jalisciense que recibió la vacuna número 500 mil aplicada contra el COVID-19 en el macromódulo habilitado en el auditorio Benito Juárez bajo el Modelo Jalisco de Vacunación.

“Yo no sabía que sería la 500 mil, hasta que estaba en la fila me dijeron, no sabía que ya habían llegado a este número. Vine a vacunarme porque tengo dos hijos, ya mis papás se vacunaron. Ellos no tuvieron ninguna reacción y eso me dio seguridad”, expresó María Cristina.

Entre serpentinas, los presentes pudieron seguir en una pantalla un conteo previo.

Anna Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, informó que “en Jalisco se han aplicado más de dos millones 500 mil dosis de vacunas a la fecha y vamos avanzando”.

Agregó que la recuperación económica también avanza positivamente y que el incremento de casos de coronavirus en el estado ha sido muy leve; sin embargo, las medidas de uso de cubrebocas y distancia deben continuar.

Este medio publicó que en el Estado, al inicio, apenas eran inmunizadas unas cuatro mil personas al día. Sin embargo, con el Modelo Jalisco de Vacunación, que crearon dependencias del Gobierno estatal para agilizar la atención a través de citas, la cifra aumentó hasta las 50 mil dosis diarias.

Tan sólo en el macromódulo del auditorio Benito Juárez se pasó de aplicar ocho mil dosis de vacunas en las primeras jornadas a cerca de 20 mil al día de hoy.

JM