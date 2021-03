CAAV: a tres años de desaparición de estudiantes, los recuerdan con intervención artística

Este 19 de marzo se cumplieron tres años de que Marco, Daniel y Salomón fueran vistos por última vez en el municipio de Tonalá mientras realizaban la grabación de un proyecto de cine que formaba parte de una tarea escolar.

Para recordarlos hoy, familiares suyos, compañeros y maestros de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en la que ellos estudiaban, y colectivos de familias en busca de sus desaparecidos realizaron de nueva cuenta una intervención artística a la Glorieta de las y los Desaparecidos.

45 mosaicos estampados con fichas de desaparición, entre ellas las de los tres jóvenes, que al día de hoy ya se hubieran graduado, fueron colocados con cemento al frente de la Glorieta con la finalidad de que no sean removidos como ha ocurrido en ocasiones pasadas con las lonas montadas en el monumento para recordarles.

“Son tres años de que nuestros hijos no desaparecieron, se los llevaron. Para nosotros como padres parece que fue el día de ayer y la razón de que seguimos en la lucha, seguiremos tocando puertas, seguiremos fuertemente hasta encontrarlos” dijo la señora Sofía Ávalos, mamá de Marco, quien estuvo acompañada de Victoria, madre de Daniel.

Carlos, uno de sus maestros, compartió algunas palabras para recordarlos, sin dejar de recordar que otros dos jóvenes vinculados al CAAV también siguen sin ser localizados: el graduado Andrés Francisco Gastelum, y Wendy Sánchez, hermana de un exalumno de la universidad.

“Hoy probablemente ya se habrían graduado y trabajando en producciones, y ya no serían mis alumnos, sino mis colegas. Hacen falta, nos hacen falta. Siempre hay una sensación de vacío desde el día que se los llevaron. ¿Cuántos más? El día de hoy estamos aquí para preservar la memoria, para dejar de forma permanente lo que comenzó hace tres años. Un símbolo tomado por las familias de los desaparecidos. Queremos que esta memoria perdure”, expresó el maestro.

Al posicionamiento se sumaron también integrantes de distintos colectivos de familiares en busca de sus seres queridos, quienes hicieron un llamado a las autoridades para que no olviden “la otra pandemia: la de los desaparecidos” y que lleven a cabo acciones reales para encontrar a quienes no están, para que no queden solo como promesas durante las campañas.

