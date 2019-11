La FEU inaugura mural en memoria de personas desaparecidas

Para no olvidar a los más de ocho mil desaparecidos del estado de Jalisco y los más de 40 mil en el país, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) inauguró hoy un mural en memoria de las personas que se encuentran desaparecidas y de sus familiares que "luchan" cada día por localizarlas.

A la inauguración de la obra asistió Guadalupe Aguilar, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), quien recordó que las autoridades tanto estatales como federales tienen una deuda con las familias. "Queremos saber dónde están, esa es la pregunta clave, qué pasó con ellos", dijo.

Por su parte Jesús Medina, presidente de la FEU, agregó que "lo que pasa en Guadalajara y en México no tiene comparación en ninguna otra parte del mundo, desaparecen personas y no pasa nada, no hay una indignación internacional por lo que está pasando y es como si no ocurriera nada".

La intervención, realizada por el artista italiano "Jupiter Fab", fue colocada en las instalaciones de la FEU, a un costado del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

El mural, que tiene el nombre de: "Ni todos los sueños, ni todas las voces pueden ser disueltas en ácido", está dividido en tres partes: una representa la imagen de la lucha de las madres por los desaparecidos, en otra pared están ilustrados los tres estudiantes de cine del CAAV: Marco Ávalos, Daniel Díaz y Salomón Aceves junto con la Glorieta de los Desaparecidos y en la última pared están los rostros de 16 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han desaparecido o sido asesinados en el estado.

JM