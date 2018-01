Buscan concientizar sobre efectos del cambio climático

Aunque dejar de multar en 2017 por no afinar los vehículos provocó un decremento de 20% en la verificación, las actuales autoridades buscarán que la población, industria y agroindustria adquieran conciencia sobre los efectos del cambio climático antes de implementar medidas impositivas para su mitigación, expuso Arturo Javier Alero Castro, director de Gestión Transversal de Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“Todas estas acciones son voluntarias, la política estatal no ha obligado a las personas a cambiar sus prácticas, sino más bien a través del convencimiento”.

Según el director, el imponer medidas de mitigación implicaría cambios en los hábitos y de patrones de consumo que no toda la población aceptaría.

“Es importante estar informando a la gente a que tome sus propias medidas y sus propias capacidades pero no me siento en las posibilidades de decirte que sólo puedes usar tu carro cinco kilómetros, te puedes bañar cinco minutos un día sí un día no. Lo ven como una pérdida de libertad y como una pérdida de poder gozar plenamente lo que han trabajado”, justificó.

Así por ejemplo, en el tema de la agroindustria —una de las más importantes generadoras de gases de efecto invernadero—, las autoridades empiezan pilotos para mostrar la reconversión de sistemas silvopastoriles, que es mezclar espacios verdes con la producción de ganado a fin de mitigar la deforestación inducida para el pastoreo.

“No es que no quieran cambiar a estas prácticas, sino que estamos luchando con el mercado económico global”.

De este modo recién implementaron 22 proyectos pilotos de producción silvopastoril con mujeres y jóvenes con la organización GCF (Green Climate Fund, por sus siglas en inglés), Secretaría de Desarrollo Rural y Semadet en la zona costera; y se instalaron 75 biodigestores para que las personas generaran biogás con residuos orgánicos.

“También tenemos un proyecto de estufas ahorradoras de leña que lo estamos implementando en cuatro municipios, Ciudad Guzmán, Tamazula, Tapalpa y Chiquilistlán. La idea es que las mujeres mismas construyan su estufa con las necesidades que tengan”.

Suman 2.5 millones de usuarios de Vías Verdes

Entre los pocos avances de mitigación ante el cambio climático en Jalisco está el de la creación de las Vías Verdes, que principalmente aprovechan las rutas del ferrocarril abandonadas para acondicionar senderos y vías de comunicación entre poblaciones e incluso centros universitarios.

Aunque uno de los fines es cultural y de esparcimiento, al momento se estima que han sido aprovechadas por 2.5 millones de usuarios, informó Tomás Orendáin Verduzco, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.

En la infraestructura acondicionada en la Región Valle, precisó, se han registrado un aproximado de un millón 800 mil usuarios; en la Región Ciénega, 500 mil; y en las Vías Verdes en la Región Sur, 200 mil.

Las Vías Verdes, para las que se destinó una inversión de 115 millones de pesos, son uno de los ocho programas que competen a la Secretaría de Cultura para la mitigación del cambio climático. Entre los otros programas está uno de Educación Georreferenciada en el Paisaje Agavero, la construcción de un sistema fotovoltaico en Guachimontones, un módulo de servicios ecológicos en Teuchitlán y otro más en Jalostotitlán y la actualización del plan de manejo del Paisaje Agavero, indicó el director.

PARA SABER

Repercusiones claras

El cambio climático es un tema serio y sus repercusiones están claras para las autoridades, aseguró Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG. “Yo creo que para ellos está demasiado claro, al menos para la Semadet y seguro todo el gobierno, incluyendo al gobernador, está claro que las expectativas a futuro no son nada halagadoras ni para el estado ni el país ni el planeta”.

Inicia el año con calidad del aire regular

Inició el año con calidad de aire de regular a mala en la metrópoli. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, el nivel más alto de contaminación se registró ayer a las 07:00 horas en la Estación Las Pintas con 107 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca); mientras en la Estación Miravalle hubo hasta 105 puntos Imeca.

Con la calidad de aire en promedio regular con la que amanece la metrópoli, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) indicó que se pueden realizar actividades al aire libre; sin embargo, puntualizan, se pueden presentarse posibles molestias en niños y adultos mayores, así como en personas con enfermedades respiratorias.

El aire es considerado “bueno” entre los 0 y 50 puntos Imeca, y “regular” entre los 51 y 100; de 101 a 150 unidades, el rango es “malo”.

Con relación al programa de verificación vehicular, el actual modelo de verificación estática, que cuenta con aproximadamente 450 talleres acreditados, aplicará este año un calendario con el esquema mes/placa, informó Semadet.

Recordó que la implementación del nuevo modelo de verificación, que implica la instalación de centros de verificación dinámica con un proveedor unificado, quedará pendiente para la próxima administración.

Anunció que continuará la colaboración con la Comisaría Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov) para fortalecer la inspección en calle a vehículos en circulación, con especial atención a automotores altamente contaminantes, pesados y de transporte público.

Calendario de verificación para autos de uso particular