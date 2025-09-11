Este jueves 11 de septiembre se estrena en las salas de cine comerciales del país la película Autos, mota y rocanrol, bajo la dirección de José Manuel Cravioto, protagonizada por Emiliano Zurita y Alejandro Speitzer.

La cinta es un falso documental que muestra la música que marcó a toda una generación y el espíritu rebelde de los años setenta a través de una comedia que revive el mítico Festival de Avándaro y todo lo que hubo detrás de éste. Su estreno coincide con la conmemoración del aniversario 54 de dicho festival.

En entrevista para Gente Bien, los actores platican sobre sus personajes y este filme, que se estrenó en el 40° Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en el que Emiliano Zurita obtuvo el premio a Mejor Interpretación por su personaje en este largometraje.

Emiliano Zurita es Justino en Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Emiliano Zurita

Emiliano Zurita es un actor, escritor y productor, quien en esta ocasión, interpreta a Justino en la película Autos, mota y rocanrol. Sobre la oportunidad de protagonizar esta cinta, explica que “José Manuel Cravioto se acercó a nosotros con un guion sobre el Festival de Avándaro, que Autos, mota y rocanrol habla de ese tema, de lo que fue el woodstock mexicano del 71, y la verdad, fue desde el minuto uno, la primera versión del guion -que cambió bastante, pero para bien-, yo me enamoré porque me daba cuenta que era una historia muy distinta que se tenía que contar, que obviamente viene de una historia real en México. Y conociendo el trabajo de Cravioto sabía que iba a ser una película hecha con mucho corazón, creatividad, y arriesgándose a contarla de una manera novedosa”.

Acerca de su personaje, Justino, quien fue una de las piezas primordiales para hacer el festival, lo describe como “alguien muy proactivo, entregado y apasionado”, y agrega “creo que la clave, desde que conocí a Justino Compeán te das cuenta que es alguien que no acepta un no por respuesta y busca la manera de crear algo de lo que él se pueda sentirse orgulloso”.

Emiliano Zurita en Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

También platica que “algo muy bonito en nuestra profesión es que los más grandes desafíos también son los regalos más grandes que te puede dar, mientras más miedos tengas sobre algo, ya sea de la parte de interpretación, la logística o algo, es que estás yendo por buen camino, y para mi desde un inicio que nos dijo Cravioto que iba a ser un falso documental filmado en 16 mm y super ocho, me daba mucho nervio el hecho de decir ‘si estás filmando y estás escuchando el carrete moverse, no, pues entonces tengo que apropiarme de mis errores, saber improvisar para darle vida a esos errores que se queden en la película’, obviamente cómo vas a reaccionar ante la cámara, meterle en juego a la cámara, a los camarógrafos que son parte de esta película, me daba mucho nervio y creo que al final esas son las cosas que le dan esa identidad tan marcada y tan bonita a la película, al final de cuentas me hace muy feliz saber que esos desafíos terminaron por ser algo muy bueno para el producto final”.

Asimismo, el actor compartió que entre sus siguientes proyectos está “una serie que va a salir en Netflix, se llama Nadie nos vio partir, saldrá a finales de este año, que me emociona mucho, pero creo que ahorita me emociona más el hecho de que sale esta película que llevamos mucho trabajando y feliz de que ya la puedan ver”.

Emiliano Zurita personificado como Justino. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Para finalizar, comenta que Autos, mota y rocanrol es “una película muy singular en el sentido de que, aunque sea muy desmadrosa y divertida..., es una peli que yo lo sentí cuando lo vi con mi papá (Humberto Zurita), si eres de una generación que no está familiarizada con Avándaro es muy padre ir con tus papás o con tus abuelos o algo, y en una de esas los ves en el material de archivo, creo que está muy padre compartir eso y preguntarles cómo lo vivieron ellos, y si ustedes son de esas épocas, creo que va a ser una nostalgia muy bonita la que van a vivir con la película”.

Alejandro Speitzer es El Negro en Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer es un actor mexicano que comenzó su carrera desde niño, a quien se puede ver dar vida en Autos, mota y rocanrol como El Negro, otra pieza fundamental en la realización del festival de 1971.

Acerca de su participación en este largometraje, platica que “Cravioto me hizo la invitación, siempre estuvo en sus planes que Emiliano y yo hiciéramos esos personajes y me parece que tuvo un buen ojo, porque Emiliano y yo tuvimos una gran química y entiendo que esta película no funciona sin la química de estos dos personajes, sin ese entendimiento que hubo en la vida real entre Justino y El Negro, que son los que levantaron este suceso histórico que marco la historia de México”.

Y enfatiza, que “la historia comenzó siendo de una manera, me gusta decirlo porque también hay mucho valor por parte de Cravioto, de Mariana Franco y del equipo de Pirexia, por lograr esta película, que no sucedió como iba a suceder porque iba a ocurrir con una plataforma que ya no está en México hoy, y él le dio la vuelta, y creo que así se tiene que hacer el cine, el cine no puede dejar de suceder porque alguien te dijo que no, entonces eso me parece muy valioso”. Agrega que “cuando me comenta Cravioto que va a darle una vuelta al guion y que íbamos a reestructurar la película, cuando leí la nueva versión me pareció mucho más interesante, más divertida y fresca, tiene una narrativa interesante”.

Alejandro Speitzer en Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Cuando Alejandro Speitzer describe a su personaje, comenta que “bueno, como veo al Negro por lo que platiqué con Justino -El Negro hoy ya no está con nosotros-, y con su familia, desde que lo leí me imaginaba un tipo sumamente divertido, alegre, fiestero, y por ahí iba, lo hablé mucho con Justino y me decía es que El Negro tenía esta capacidad de llegar y ser muy divertido y contagiaba, siempre como que había una buena actitud, y por supuesto, un apasionado del automovilismo, que era alguien muy echado para adelante, también como Justino, seguramente por eso se entendían”.

Entre los principales retos de interpretar a El Negro comenta que “sin duda filmar hoy en día es un reto, estamos muy poco acostumbrados a convivir con el error y eso le daba algo diferente al desarrollo del rodaje, entonces eso por un lado. Por el otro, es que tampoco he hecho tanta comedia en mi vida, pero cada que hago comedia entiendo que es el género más complejo y yo se lo atribuyo a que el drama está intrínseco en los seres humanos, y sobre todo, como mexicanos, como latinoamericanos está ahí, la comedia no, la comedia no cualquiera la tiene, entonces eso siempre significa un reto. Y contar una historia que es divertida, entretenida, pero también estamos hablando de un momento de la vida complejo, que no queda a un lado, que se puede expresar y sentir a través de esta gente cantando, gritando en este caos, en el 71, entonces fueron varios los retos, pero bien afrontados de la mano de Cravioto, que fue nuestro director, y por supuesto, de todo el equipo que hizo un gran trabajo”.

Emiliano Zurita y Alejandro Speitzer en Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CORTESÍA PIREXIA FILMS-CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Después de la promoción de "Autos, mota y rocanrol" Speitzer confiesa “me meto al teatro, los siguientes días podré contarles, pero estoy produciendo una obra, un monólogo que me emociona mucho que traemos de Londres, que sin duda va es el mayor reto como intérprete hasta ahora. Estoy muy nervioso, contento, emocionado, con miedo, pero entendiendo que hay que volver ahí, cada que he tenido la oportunidad de volver al teatro es como volver a casa, todo lo demás son vacaciones”.

Y hace una cordial invitación a los lectores de Gente Bien “no se pierdan la película el 11 de septiembre, vayan al cine, esta película es para verse en el cine, es un cine mexicano que me parece que es de altísima calidad, y disfruten de esta película”.

Emiliano Zurita

Instagram: @zurita7

Alejandro Speitzer

Instagram: @alejandrospeitzer

XM