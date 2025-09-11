Congelan 170 cuentas bancarias de implicados en fraude de las Villas Panamericanas

Tras el fraude cometido en contra del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), que asciende a 140 millones de pesos, el gobernador Pablo Lemus aseguró que se congelaron 170 cuentas de personas físicas y morales involucradas con las triangulaciones de los recursos públicos y relacionados con el presunto empresario fraudulento, Jaime Alberto Moreno Cardeña.

"Tenemos ya el inmueble asegurado, ya fueron presentadas las demandas por el cobro también de los más de 100 millones de pesos, son alrededor de 140 millones de pesos que debe esta persona (Jaime Alberto Moreno Cardeña) y que fraudulentamente obtuvo de parte de FOJAL en el año 2014, 2015, 2016 y que no ha pagado. Hoy esta persona está no localizable. Tenemos ya todo para que pague sus tranzas y que pueda resarcir este patrimonio en beneficio de los trabajadores de Jalisco, en beneficio de las finanzas del Estado", comentó.

"Lo que hicieron fue obtener un crédito fraudulento por parte de FOJAL, sin garantías, a una tasa de interés de risa, con un vencimiento que lo sacaron a 10 años, imagínense nada más, sin amortizaciones de capital. ¿Quién otorga un crédito así? Hay exfuncionarios con los cuales ya se están girando órdenes de aprehensión y vamos contra todos los responsables", agregó.

El mandatario estatal afirmó que abogados de Moreno Cardeña han buscado negociar con el Gobierno del Estado, pero enfatizó en que la única manera de evitar prisión es pagar los 140 millones de pesos que debe y regresar los departamentos al IJALVI y al IPEJAL.

Además, señaló que se tiene identificado a tres notarios de Guadalajara involucrados en el fraude, a los que se les buscará retirar el fiat. Las notarías fueron aseguradas y las autoridades intervinieron sus actividades, así como sus cuentas y la de sus familias, al igual que las cuentas de Moreno Cardeña y sus familiares, indicó.

"Están aseguradas las cuentas de este empresario fraudulento, Jaime Alberto Moreno Cardeña, y de toda su familia porque toda la familia la involucró como prestanombres. Están involucrados todos los tesoreros, comisarios que hubo en las sociedades, todos los que se prestaron a aportar su nombre en esas sociedades, todos tienen sus cuentas congeladas. Hoy tenemos recursos congelados por alrededor de aproximadamente mil 500 millones de pesos, que por mucho supera la deuda que tiene este empresario. Ahora lo que está pasando es que sus ex socios lo están denunciando penalmente por el fraude, por haberlos involucrado", finalizó.

