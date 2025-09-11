Todos sonrientes…

Nos cuentan que la pasarela de Pablo Lemus, Laura Imelda Pérez Segura y Gerardo Quirino Velázquez en Palacio Nacional terminó con buenos resultados. Nada común ver a munícipes en esas reuniones, pero todos salieron sonrientes.

Se revisaron números de seguridad en Jalisco (que convencieron a la Presidenta) y se ordenó apretar más en Tlajomulco y Tlaquepaque. Habrá más patrullas, policías y capacitaciones.

También se precisó que Tlajomulco será el laboratorio nacional de “recuperación de vivienda”... y sí, hoy mismo Infonavit anda de tour en ese municipio para ver qué casas reviven.

Por cierto, aunque los jaliscienses intentaron hablar sobre las grandes obras para Jalisco en el presupuesto federal del siguiente año, ese tema será para otra ocasión.



* * *



La diputada federal Mery Pozos no se quedó callada ante el comunicado que publicó el Gobierno del Estado, en el que señala que no existen recursos para el mantenimiento de las carreteras federales.

La legisladora recordó que a Jalisco le corresponde ejercer más de 270 millones de pesos. Y lo que debe preocupar en el Estado es que dichos recursos aún no se han ejercido ni ejecutado. En otras palabras, hizo un llamado a dejar los dimes y diretes, porque lo que urge es atender el mantenimiento carretero… y no que alguien busque colgarse la medalla o deslindar su responsabilidad.



* * *



En el Tribunal de Justicia Administrativa la novela continúa: la Sala Superior decidió darle una prórroga al Ayuntamiento de Guadalajara para defenderse y frenar la construcción de un edificio de departamentos en pleno Bosque de Los Colomos. ¿La razón? Juran que el municipio presentó pruebas fuera de tiempo… como si estuvieran entregando la tarea tarde.

El pleno estuvo de acuerdo, aunque no faltaron los chispazos: los magistrados Avelino Bravo y José Ramón Jiménez lanzaron dardos contra el proyecto de su colega, la magistrada Fany Lorena Jiménez. Porque, además del litigio ambiental, también pesan viejas rencillas que hacen más ruido que las motosierras.

Al final, Los Colomos respira un poco más, el municipio gana tiempo… y en el Tribunal siguen repartiéndose indirectas, como buenos vecinos incómodos en la misma sala.

