Así amanecen las costas de Jalisco ante el paso de "Priscila" (FOTOS)

Este es el nivel del oleaje en las playas de Jalisco, de acuerdo con datos de Protección Civil del estado

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Elementos de Protección Civil estatal dan recorridos de vigilancia en las costas de Jalisco. ESPECIAL / PROTECCIÓN CIVIL JALISCO

Hasta el momento solo se reportan lluvias ligeras tras el paso del huracan

Protección Civil Jalisco mantendrá la vigilancia y publicará reportes periodicos sobre el paso del huracán

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán

Elementos de Protección Civil Jalisco se encuentran desplegados en las costas, ríos y carreteras del Sur y Norte del estado realizando recorridos de supervisión por el paso del huracán "Priscila".

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, el huracán "Priscila" se encuentra al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California con posibilidades de provocar lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Así como puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, y puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Ante ello, se recomienda extremar precauciones.

Para el sur de Jalisco se advierten lluvias de entre 75 y 150 milímetros de precipitación.

No obstante, durante la madrugada de este lunes 6 de octubre y la noche del día de ayer, oficiales de Protección Civil Jalisco realizaron diversos recorridos de supervisión sin reportarse afectaciones. Al momento han caído lluvias ligeras en las regiones Sur, Sureste, Lagunas, Sierra Occidental, Sierra de Amula y Valles. En todos los casos, la precipitación no ha provocado afectaciones.

Este es el nivel de oleaje en las playas de Jalisco

  • Puerto Vallarta: oleaje de 40 a 80 cm
  • Cihuatlán: oleaje de 1 a 3 m
  • La Huerta: oleaje de 2 a 4 m

Por su parte, en Tomatlán, los ríos San Nicolás y Tomatlán se encuentran al 70% de su capacidad al corte de las primeras horas de este lunes 7 de octubre.

