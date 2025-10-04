No cabe duda de que la comida tapatía es uno de los grandes atractivos de Guadalajara. La Perla de Occidente y sus municipios aledaños que componen el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) albergan todo tipo de sabores a lo largo de su amplia paleta de ofertas gastronómicas bien sea que se consuman en restaurantes de lujo como en puestos de la calle. A continuación te mostramos cuáles son los mejores puestos de comida callejera basados en calificaciones de Google.

Estos son los mejores puestos de comida callejera en Guadalajara, según calificaciones de Google

Tacos La Choza

Tacos gourmet callejeros ubicados en Miguel de Cervantes Saavedra 81, en la colonia Americana con una calificación de 4.7 estrellas de acuerdo con usuarios de Google.

Dogos Henry

Hot Dogs estilo Sinaloa ubicados en Av. Tepeyac 497 en la colonia San Uriel de Zapopan. Cuentan con una calificación de 4.6 estrellas de acuerdo con usuarios de Google.

Los Guasaveños

Hot Dogs estilo Guasave ubicados en el Av. Sebastian Bach, en la colonia La Estancia, en Zapopan. Cuentan con una calificación de 4.5 estrellas de acuerdo con usuarios de Google.

Tacos de Tripa El Rey

Tacos de tripa dorada con deliciosos complementos que elevan el sabor. La dirección es Belisario Domínguez 1430, en la colonia Lomas Independencia en Guadalajara. La calificación de los usuarios de Google es de 4.5 estrellas-.

Tacos Felipe Revolución

Tacos de barbacoa estilo Jalisco ubicados en José María Marroquí 2585, Jardines de la Paz, en Guadalajara. Han sido calificados con 4.3 estrellas de acuerdo con usuarios de Google.

Tripitas Don Ramón

Tacos de tripas en distintas presentaciones ubicados sobre Calle Chiapas 1538, en la colonia San Miguel de Mezquitán de Guadalajara. La calificación es de 4.5 según Google.

TacoFish La Paz

Tacos de pescado, camarón y distintos mariscos ubicados en avenida de la Paz 494, en la colonia Mexicaltzingo. Cuentan con 4.7 estrellas según Google.

