Batean modificación a las bases del programa de verificación vehicular

Diputados de la Comisión de Estudios Legislativos rechazaron una iniciativa que buscaba aplazar la aplicación de multas por no cumplir la verificación vehicular. La propuesta de la diputada, María Esther López Chavez, planteaba modificar las bases del nuevo modelo de verificación de automóviles, debido a los retrasos en la operación del programa.

El proyecto de reforma pretendía especificar que las infracciones por no verificar no serían aplicables hasta el primero de agosto del próximo año, para lo que modificaría el texto actual que establece que las sanciones entraron en vigor el primero de enero de este año; aunque no se aplican por los retrasos del programa.

“Es irregular que esté vigente cuando no está programado de manera normal como se acordó y como está en el reglamento. No quieren legalizar y establecer una norma concreta y actualizar el término para que entre en vigor la multa por no traer la verificación”, comentó.

La diputada morenista recordó que tras los constantes retrasos el programa inició con la revisión de vehículos propiedad estatal, que aún no concluye, el mes pasado inició la verificación de taxis y autos de plataformas; y aún no hay fecha para comenzar la revisión de autos particulares pues sólo operan dos centros de verificación en todo el Estado.

Sobre el tema, el legislador emecista, Jonadab Martínez, argumentó que la propuesta buscaba modificar un artículo transitorio que aún no es aplicable.

Los diputados de Movimiento Ciudadano Jonadab Martínez, Quirino Velázquez y Ricardo Rodríguez; votaron en abstención y la propuesta no avanzó.

SABER MÁS

El reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico establece que la Secretaría de Medio Ambiente debe emitir el calendario para que los propietarios de autos particulares cumplan con la verificación. Refiere que el calendario deberá planearse en función de la capacidad instalada y el número de líneas de verificación. Detalla que los elementos de la policía vial deberán sujetarse al calendario oficial del programa para estar en posibilidad de imponer infracciones por incumplimiento con la verificación vehicular.

LS