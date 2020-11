Pendientes de verificar más de 2 mil autos oficiales

Aunque comenzó el periodo para que taxis y vehículos de plataformas digitales sean verificados, el Gobierno de Jalisco aún no concluye con la revisión de la flotilla de autos estatales que debió haber terminado desde el pasado 15 de septiembre, según un acuerdo emitido por la Secretaría de Administración.

Vía transparencia, la Coordinación de Gestión Integral del Territorio del Gobierno de Jalisco informó que están pendientes de verificar 2 mil 146 autos propiedad estatal y ya acreditaron la revisión 5 mil 738 vehículos.

Sobre los motivos del retraso en la verificación, la Secretaría de Medio Ambiente refirió que los autos pendientes son porque se usan en servicios de salud y están atendiendo la contingencia sanitaria o en funciones de seguridad. También corresponderían a los autos destinados a tareas fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría de Seguridad acumula el mayor rezago con 829 vehículos pendientes y 166 que fueron revisados y no pasaron las pruebas. El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco registró 365 autos que no acreditaron la verificación, 557 que la pasaron y 53 que aún están pendientes. En el caso de la Fiscalía del Estado aún debe verificar 283 autos y 231 que no la pasaron.

Con sólo dos verificentros operando y la revisión de autos estatales sin concluir, la Semadet emitió el calendario de verificación para taxis y coches de plataformas que establece que en el bimestre noviembre diciembre serán revisados los vehículos cuyo número de placa termine en 1 o 2. Durante enero y febrero los que tengan terminación en 3 y 4; para marzo-abril las terminaciones en 5, 6, y 7; en mayo y junio el resto de los autos con terminación 8, 9 y 0.

5 mil 738 autos estatales verificados

2 mil 146 autos pendientes de verificar

Mil 370 autos estatales no pasaron la verificación.

