Avala Moctezuma plan de Alfaro para evaluar a maestros

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que la propuesta de evaluación a los profesores, presentada por el gobernador Enrique Alfaro, va alineada a la Reforma Educativa:

“La nueva legislación tiene una parte nacional que todos deben seguir; una regional, que es la aportación de cada Estado, y una local. Qué bueno que (Alfaro) esté tomando la iniciativa de evaluar y capacitar para que haya enfoque regional”, dijo.

El “huachicoleo” educativo, principal reto del sexenio: SEP

El “huachicoleo” educativo es el principal reto para la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública del Gobierno federal.

Con ese término se hace referencia a los maestros que no tienen plazas, no se les paga lo que se les debe y, en general, problemas de remuneración de servicio educativo estatal por vías que no eran directamente el presupuesto federal y la Secretaría.

Debido a ese problema, algunas universidades estuvieron a punto de quebrar por falta de ingresos y subsidios.

“Aunque hay problemas administrativos por resolver, el reto educativo mayor es que cada niño que vaya a la escuela realmente aprenda”, expresó Moctezuma.

Para lograrlo, se buscará que los maestros tengan capacitación continua y una actitud abierta a enseñar con métodos que permitan la participación de los niños, para que estos aprendan a investigar y generar su propio conocimiento. También se fomentará la cultura tecnológica, humanista y científica.

Moctezuma afirmó que las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa están encaminadas a lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual expuso que las escuelas deberán desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje justos, trabajo conjunto, reconocimiento y valoración de las diferencias e impulso a la democracia y la participación.