Aumentan los problemas viales en el Periférico Sur

“¡Avenida Vallarta, Omnilife, Terraza Belenes! ¡Todo Peri! ¡Súbale súbale!”. A todo pulmón, el joven busca pasajeros para abordar el siguiente camión de la Línea Tlajomulco. Su intención es ganarle usuarios a la ruta 380.

Una vez que se retira un camión, en medio de una oscura nube de humo, uno nuevo aparece en la hilera formada por al menos seis unidades.

Adelante de ellas, en una pequeña camioneta, se ofrece pan. Pocos metros más adelante, un choque entre tres vehículos particulares y un autobús del transporte público termina de llenar “la parada” en la que hasta este momento esperan en promedio unas 30 personas.

Ante la falta de espacio, los camiones de la ruta 380 o la 619 se detienen en doble fila para dejar o tomar usuarios. Otros, al ver la situación, prefieren no pararse.

Son las 08:00 horas de un jueves. Un elemento de la Policía Vial debe sortear la situación.

A la salida de la Estación Periférico Sur, tres puestos de comida montados sobre la banqueta hacen más angosto el camino por el cual los ciudadanos deben caminar.

Los vehículos de alquiler llegan por grupos. De ellos descienden hasta cinco personas. Los choferes de estos coches ni siquiera se molestan en orillarse, pues también realizan la práctica de la “doble fila”.

A pesar de que se solicitó voz con la Secretaría de Movilidad (Semov) para conocer si implementarán alguna estrategia para combatir este problema, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de la dependencia.

Puentes y paradas de camión, puntos de acoso

Para algunas tapatías, estar en Periférico Sur es peligroso, pues pueden ser víctimas de acoso durante sus recorridos. Señalan que entre los lugares favoritos de los hombres que llevan a cabo esta práctica están los puentes, las escaleras y las rampas. Aprovechan la “cercanía” para lanzar un piropo o mirarlas lascivamente.

“Suele ocurrir cuando me cruzo del Tren hacia la parada del camión que me lleva a la escuela. Hay personas que pasan corriendo para subirse al camión y aprovechan para gritarte cosas. No sé si poner un elemento de seguridad pública haría que cambie la situación porque eso ya depende de la gente y la educación que tenga, pero quizá si hubiera uno disminuyera un poquito más”, dijo Verónica Rubio, de 22 años.

Daniela y Mariela, de 19 y 26 años, respectivamente, son otras dos jóvenes afectadas. Ellas coincidieron que es durante su espera en la parada del camión cuando sufren estos abusos.

“Al cruzar el puente de Periférico, al salir del Tren, es donde más me han acosado. Cuando viene gente que cruza conmigo chiflan o hacen ruidos que no son agradables. Yo creo que sería bueno tener a alguien patrullando porque así verían que podríamos decirle al policía que alguien nos molesta, lo haríamos con toda la confianza”, agregó Isabel, de 28 años.

Inauguran obras en Periférico y Juan Pablo II

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz inauguró los tramos de concreto en Periférico Nororiente y Avenida Juan Pablo II e indicó que la intervención se realizó para dejar las bases y adecuaciones del proyecto del Peribús.

“Esta obra se hizo inicialmente con la visión del Peribús. Si no existiera la plancha de concreto difícilmente se va a poder articular un carril confinado. En las áreas donde estamos nosotros arreglando se está dejando la infraestructura para (que), cuando se instalen las estaciones del Peribús, cuenten ya con todo el equipamiento necesario subterráneo”, dijo el mandatario estatal.

A través de un comunicado, se indicó que el jefe del Ejecutivo resaltó que en su administración se hizo la inversión más importante en el Anillo Periférico desde su construcción.

En el documento se agregó que Sandoval Díaz constató la apertura del tramo en Periférico Nororiente, que tuvo una inversión de 238 millones de pesos provenientes de la Federación. Acentuó que los trabajos durarán entre 30 y 50 años.

También señaló que las políticas públicas en obras de infraestructura se enfocaron en el transporte no motorizado, por lo que se dejó en último lugar al vehículo.