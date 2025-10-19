Atienden cerca de 28 mil percances viales con protocolo de choques lamineros

Mediante el convenio de colaboración entre la Secretaría de Transporte estatal (SETRAN) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que reúne a 34 aseguradoras en Jalisco, en lo que va de la actual administración, que inició en diciembre pasado, se han atendido 27 mil 993 percances viales con el protocolo de choques lamineros, con el fin de agilizar su resolución y disminuir los congestionamientos en la ciudad.

De ellos, 23 mil corresponden a choques por alcance, mientras que cuatro mil 993 a cortes a la circulación, que a partir de septiembre pasado se incorporó como una nueva causal de incidentes viales dentro del protocolo. Este es ocasionado cuando un vehículo invade el carril de otro que circulaba de forma correcta, provocando el percance. Ambas circunstancias representan el 53 por ciento de los choques registrados entre automóviles con seguros vigentes en la entidad.

El choque por corte a la circulación es ocasionado cuando un vehículo invade el carril de otro que circulaba de forma correcta. ESPECIAL

El objetivo de este protocolo es liberar la vialidad con la mayor rapidez posible, disminuyendo el tráfico y los niveles de contaminación. Solo aplica para quienes cuenten con una póliza de seguro vigente y cuando no haya personas lesionadas, daños a terceros ni afectaciones a la vía pública.

En caso de estar involucrado en un choque laminero, se recomienda llamar a la aseguradora, proporcionar la información necesaria y mover el vehículo hasta recibir la instrucción del ajustador.

MB

