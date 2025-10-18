Max Verstappen volvió a demostrar por qué es el tetracampeón del mundo. El piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1 (F1) se impuso este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025, disputada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, en una prueba tan corta como caótica, en la que los accidentes y los safety car fueron protagonistas de principio a fin.

Desde la largada, el caos se desató. Nico Hülkenberg, que había arrancado en la cuarta posición, cometió un error que desencadenó una carambola entre Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso. El toque dejó fuera de competencia a los dos pilotos de McLaren, un golpe durísimo para el equipo "papaya" y una gran noticia para Verstappen, quien vio a sus principales rivales por el campeonato quedarse sin puntos.

El neerlandés aprovechó la confusión inicial para afianzarse en el liderato, marcando un ritmo inalcanzable durante los 19 giros que duró la carrera. Detrás de él, George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) completaron el podio, sumando siete y seis puntos respectivamente, mientras que Verstappen se llevó los ocho del ganador, ampliando aún más su ventaja en el campeonato.

Sin embargo, el caos no terminó en la salida. A falta de tres vueltas para el final, un incidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon volvió a provocar la entrada del auto de seguridad, con ambos pilotos fuera de carrera y el sprint concluyendo neutralizado, sin posibilidad de lucha en pista.

La victoria de Max Verstappen representa un triunfo que ayuda a dar un golpe moral y psicológico de cara al final de la temporada, que ganó de manera contundente en esta carrera sprint.

En unas horas, se disputarán las sesiones de clasificación rumbo al Gran Premio de Estados Unidos del domingo, que promete más emociones en Austin. La qualy arrancará a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México.

Resultados Sprint - GP de EU 2025

Max Verstappen / Red Bull / 8 puntos George Russell / Mercedes / 7 puntos Carlos Sainz / Williams / 6 puntos Lewis Hamilton / Ferrari / 5 puntos Charles Leclerc / Ferrari / 4 puntos Alex Albon / Williams / 3 puntos Yuki Tsunoda / Red Bull / 2 puntos Kimi Antonelli / Mercedes / 1 punto

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF