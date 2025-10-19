Licencia de conducir permanente: ¿Qué temas se ven en el nuevo examen teórico?

Después de varios años, regresa la licencia de conducir permanente en CDMX, pero no como la conocíamos. En el pasado, el trámite era sencillo: agendabas una cita en el macromódulo, pagabas, te tomaban la foto y en cuestión de minutos ya tenías tu licencia en mano.

Hoy, el proceso cambió. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) busca que los nuevos conductores estén más familiarizados con la cultura vial y el reglamento de tránsito, por eso se ha implementado un examen obligatorio antes de obtener la licencia de conducir permanente.

Examen para obtener la licencia de Conducir Permanente

Uno de los cambios que más ha generado debate es la aplicación del examen teórico de manejo.

Este examen tiene como objetivo evaluar los conocimientos básicos de tránsito y seguridad vial de los solicitantes, garantizando que quienes obtengan la licencia estén preparados para conducir en la ciudad.

Aunque a muchos les parece un trámite tedioso, no hay de qué preocuparse la realidad es que el examen de conducir es más sencillo de lo que crees.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Consta de 200 preguntas en total.

Solo deberás responder 20 reactivos de opción múltiple.

Cuentas con 25 minutos para completarlo.

Tienes 2 intentos para alcanzar la calificación mínima aprobatoria.

Estos son los temas base de la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX y el Reglamento de Tránsito.

Los puntos más importantes que debes dominar:

Preferencias de paso en intersecciones.

Límites de velocidad en zonas escolares y hospitales.

Uso correcto de semáforos y señalamientos viales.

Lugares prohibidos para detenerse o estacionarse.

Normas para rebasar en carriles específicos.

Uso adecuado de direccionales y vueltas continuas.

Respeto a los vehículos de emergencia.

Obligación del uso del cinturón de seguridad.

