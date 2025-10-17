Asesinan a balazos a una mujer en Tlaquepaque

Una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este viernes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque .

Los hechos fueron reportados en la calle De la Madrid, al cruce con la avenida Central, en la colonia Francisco I. Madero del municipio mencionado.

Policías municipales recibieron el reporte vía C5 de una mujer inconsciente sobre la vía pública en el cruce anterior, esto tras diversos avisos de vecinos de la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a una mujer de 30 años de edad que estaba inconsciente y con una herida visible por impacto de arma de fuego.

Personal de Servicios Médicos municipales también acudió al lugar y confirmó la muerte de la mujer, por lo que se informa al Ministerio Público para el mando y conducción.

Elementos de la División de Feminicidios de la Fiscalía del Estado y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegaron para hacerse cargo de las investigaciones del caso y llevar el cuerpo al SEMEFO, donde deberá ser entregado a sus familiares.

Sobre los posibles causantes nada se supo, puesto que no hubo testigos que pudieran aportar mayor información sobre el crimen ocurrido, principalmente porque sucedió durante altas horas de la noche.

