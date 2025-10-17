Llegará Shuttle del aeropuerto de Guadalajara al Parque Rojo en el centro tapatío

El nuevo servicio de Shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ampliará su ruta hasta el Parque Rojo, ubicado en la intersección de avenida Juárez y Federalismo, en pleno corazón de la ciudad.

De acuerdo con personal del aeropuerto tapatío, el recorrido contempla un circuito que parte desde la terminal aérea, con paradas en la Nueva Central Camionera, el Parque Rojo, la Glorieta Minerva y Expo Guadalajara, para posteriormente regresar al aeropuerto.

Durante esta semana, el servicio operará únicamente en sentido del aeropuerto hacia la ciudad, aunque se prevé que a partir de la próxima semana funcione también de ida y vuelta, ofreciendo así una opción más práctica de transporte para viajeros y visitantes.

"Vamos a tener la próxima semana para el regreso", dijo el empleado.

Mientras tanto, los pasajeros aplaudieron el nuevo servicio de Shuttle que se brinda desde esta semana y que tiene un costo de 150 pesos.

"La verdad lo veo muy bien, me pasó el dato una amiga que también vino de visita y lo veo muy conveniente porque pagar 500 pesos por ir al centro es una gran diferencia si te ahorras bastante", comentó Magdalena García, quien viene de Ensenada, Baja California Norte.

Gerardo Hernández, un pasajero que vino de Tijuana, también agradeció este nuevo servicio.

"Me parece excelente así los pasajeros tenemos otra alternativa para movernos", comentó.

Este miércoles comenzó a operar el nuevo servicio de Shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara asegura que este servicio ofrece a los pasajeros una opción adicional y confiable para trasladarse vía terrestre de manera directa y segura hacia distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Los pasajeros pueden adquirir su ticket individual, con un costo de $150 pesos, en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea, donde el personal del servicio los orientará sobre la unidad a abordar en los andenes asignados.

Actualmente, el servicio opera con salidas cada hora desde el aeropuerto hacia los destinos mencionados y por el momento únicamente se ofrece el recorrido Aeropuerto–Ciudad. Se informará oportunamente sobre la operación en sentido hacia el aeropuerto.

Además del servicio de Shuttle, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuenta con otras opciones de traslado terrestre para los pasajeros, como taxis autorizados, servicio de renta de autos por parte de concesionarias, así como la conexión con tres rutas de transporte público. Asimismo, cuenta con dos estacionamientos -larga y corta estancia- para los usuarios que arriben a la terminal aérea en su propio vehículo.

YC