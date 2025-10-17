Este 16 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la temporada de invierno de beisbol 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en el Estadio Panamericano, donde los Charros de Jalisco enfrentó a las Águilas de Mexicali obteniendo el triunfo 8-5.

Inauguración de la temporada de invierno de beisbol 2025-2026. ESPECIAL/CORTESÍA CHARROS DE JALISCO.

Un ambiente de gran emoción se vivió en este inicio de temporada, ya que como siempre los asistentes fueron consentidos con obsequios de los patrocinadores y promociones en cerveza.

Además de disfrutar de las delicias del corredor gastronómico donde hay novedades como los tacos de pollo en vaso, las fresas con chocolate, las costillas de elote y los nuevos integrantes en la oferta culinaria así como la inclusión de la tradicional jericalla en los postres.

Entrega de la placa del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. ESPECIAL/CORTESÍA CHARROS DE JALISCO.

La noche comenzó con la presentación de los miembros de cada equipo, el cuerpo técnico y los directivos de Charros de Jalisco para luego continuar con el protocolo de inauguración al cantar el Himno Nacional. También se hizo entrega a los directivos de una placa del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, en la que se reconoce a los Charros de Jalisco coo campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico 2024-2025.

Y como antesala al playball se proyectó un video rememorando su pase a los play offs de la temporada 2024-2025 así como momentos clave para lograr el campeonato incluyendo breves cápsulas de los jugadores y directivos, para luego inaugurar oficialmente la temporada con fuegos artificiales.

Charros de Jalisco enfrentó a la Águilas de Mexicali. ESPECIAL/CORTESÍA CHARROS DE JALISCO.

El juego comenzó con Alameo Hernández como abridor para luego Eyk Vam cerrar el juego. En este primer partido en casa, se realizó el debut del tapatío Irving Vázquez.

Asimismo, este domingo 19 de octubre se hará la entrega simbólica del anillo de campeones al equipo de Charros de Jalisco.

Al finalizar el juego, los asistentes disfrutaron de música en vivo en la explanada del estadio y muchos se tomaron fotos con el trofeo de los Campeones 2024-2025.

No te pierdas la siguiente serie en casa, ya que enfrentarán a los Algodoneros de Guasave, este viernes 17 de octubre, a las 19:30 horas; 18 de octubre, a las 18:00 horas y el 19 de octubre, a las 17:00 horas.

Evento: Inauguración de la temporada de invierno de béisbol Liga ARCO. Lugar: Estadio Panamericano de los Charros. Fecha: 16 de octubre de 2025.

XM