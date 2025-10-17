Por segundo día consecutivo, varios vehículos fueron incendiados en el municipio de Teocaltiche.

De forma extraoficial, se reportó que fueron elementos de la Policía Regional del Estado quienes hicieron el hallazgo de los tres vehículos sobre la colonia Centro.

El primer caso se aconteció en el cruce de Abismo y Pino Suárez, en la Colonia centro del municipio. En el punto, oficiales estatales, policías del municipio y elementos de Protección Civil locales localizaron un vehículo Honda Accord de modelo atrasado estacionado, por lo que procedieron a controlarlo.

Más adelante, los uniformados regionales detectaron otros dos automóviles incendiados, al parecer un Chrysler Caravan y una unidad Nissan —ambos de modelo atrasado— los cuales yacían estacionados, por lo que también se requirió la intervención de los bomberos municipales.

En ninguno de los casos se registraron personas heridas ni se tuvieron testimonios para determinar cómo iniciaron los siniestros.

De los hechos se notificó a un agente ministerial de la región, para iniciar con las investigaciones. Apenas el pasado miércoles por la noche, fueron hallados dos vehículos incendiados en las colonias El Puentes y El Santuario, sin que se identificaran a los posibles causantes

