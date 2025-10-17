Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Por segundo día, incendian vehículos en Teocaltiche

Tan solo el pasado miércoles por la noche, fueron hallados dos vehículos incendiados en las colonias El Puentes y El Santuario del municipio en cuestión

Por: Marck Hernández

En ninguno de los casos ocurridos en Teocaltiche se registraron personas heridas ni se tuvieron testimonios para determinar cómo iniciaron los siniestros. ESPECIAL

En ninguno de los casos ocurridos en Teocaltiche se registraron personas heridas ni se tuvieron testimonios para determinar cómo iniciaron los siniestros. ESPECIAL

Por segundo día consecutivo, varios vehículos fueron incendiados en el municipio de Teocaltiche.

De forma extraoficial, se reportó que fueron elementos de la Policía Regional del Estado quienes hicieron el hallazgo de los tres vehículos sobre la colonia Centro.

El primer caso se aconteció en el cruce de Abismo y Pino Suárez, en la Colonia centro del municipio. En el punto, oficiales estatales, policías del municipio y elementos de Protección Civil locales localizaron un vehículo Honda Accord de modelo atrasado estacionado, por lo que procedieron a controlarlo.

Más adelante, los uniformados regionales detectaron otros dos automóviles incendiados, al parecer un Chrysler Caravan y una unidad Nissan —ambos de modelo atrasado— los cuales yacían estacionados, por lo que también se requirió la intervención de los bomberos municipales.

En ninguno de los casos se registraron personas heridas ni se tuvieron testimonios para determinar cómo iniciaron los siniestros.

De los hechos se notificó a un agente ministerial de la región, para iniciar con las investigaciones. Apenas el pasado miércoles por la noche, fueron hallados dos vehículos incendiados en las colonias El Puentes y El Santuario, sin que se identificaran a los posibles causantes

Lee: Decomisan coches con reporte de robo y armas en Teocaltiche

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones