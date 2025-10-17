Esta noche, los Camoteros de Puebla se enfrentarán en calidad de anfitrión contra Xolos de Tijuana para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX .

El Club Puebla se encuentra en la última posición de la tabla general de la Liga MX, sumando a penas 5 puntos, mientras que Xolos se cuela hasta el sexto lugar.

Xolos de Tijuana suma 20 puntos en la tabla general y se colocan en la posición número 6, mientras que Puebla se encuentra en la última posición de esta lista. ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Camoteros y Xolos?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles de cara a la Jornada 13 del Apertura 2025, el pronóstico se inclina a favor de Club Tijuana, o al menos a su no derrota.

Aquí están los puntos clave que sustentan este pronóstico:

Tijuana se encuentra en una posición mucho más favorable que Puebla, que se ubica en el fondo de la tabla general.

Tijuana: 12 partidos jugados, 5 ganados, 5 empatados, 2 perdidos, 20 puntos

Puebla: 12 partidos jugados, 1 ganado, 2 empatados, 9 perdidos, 5 puntos

La racha reciente de Puebla es muy mala. Xolos, aunque con algunas derrotas recientes, muestra una mejor forma.

Tendencia de Apuestas

Las casas de apuestas también dan una ligera ventaja a Tijuana para ganar el partido como visitante, o al menos el resultado a su favor (victoria o empate).

Las estadísticas del torneo indican una clara ventaja para Xolos, por lo que el pronóstico es una victoria para Tijuana o un empate.

