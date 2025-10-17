Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Puebla y Tijuana? Esto dice la IA

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién será el ganador de este duelo que tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc

Por: Fabián Flores

Tijuana se encuentra en una posición mucho más favorable que Puebla, que se ubica en el fondo de la tabla general. Imago7 / ARCHIVO

Tijuana se encuentra en una posición mucho más favorable que Puebla, que se ubica en el fondo de la tabla general. Imago7 / ARCHIVO

Esta noche, los Camoteros de Puebla se enfrentarán en calidad de anfitrión contra Xolos de Tijuana para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Club Puebla se encuentra en la última posición de la tabla general de la Liga MX, sumando a penas 5 puntos, mientras que Xolos se cuela hasta el sexto lugar.  

 Xolos de Tijuana suma 20 puntos en la tabla general y se colocan en la posición número 6, mientras que Puebla se encuentra en la última posición de esta lista. ESPECIAL / Liga MX
Xolos de Tijuana suma 20 puntos en la tabla general y se colocan en la posición número 6, mientras que Puebla se encuentra en la última posición de esta lista. ESPECIAL / Liga MX 

Lee también: ¿Eres tú, Jorge Campos? Filtran cómo sería el jersey de portero del Tri para Mundial 2026 

¿Quién ganará el partido entre Camoteros y Xolos?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles de cara a la Jornada 13 del Apertura 2025, el pronóstico se inclina a favor de Club Tijuana, o al menos a su no derrota.

Aquí están los puntos clave que sustentan este pronóstico:

Tijuana se encuentra en una posición mucho más favorable que Puebla, que se ubica en el fondo de la tabla general.

  • Tijuana: 12 partidos jugados, 5 ganados, 5 empatados, 2 perdidos, 20 puntos
  • Puebla: 12 partidos jugados, 1 ganado, 2 empatados, 9 perdidos, 5 puntos

La racha reciente de Puebla es muy mala. Xolos, aunque con algunas derrotas recientes, muestra una mejor forma.

Tendencia de Apuestas

Las casas de apuestas también dan una ligera ventaja a Tijuana para ganar el partido como visitante, o al menos el resultado a su favor (victoria o empate).

Las estadísticas del torneo indican una clara ventaja para Xolos, por lo que el pronóstico es una victoria para Tijuana o un empate.

Te recomendamos: ¿MTV dejará de transmitir sus canales en enero de 2026? Esto sabemos 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones