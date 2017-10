Aseguran que renovación de cédula viola la Constitución

El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco realizó, este martes, un posicionamiento en el que declaró que la Ley para el Ejercicio de las Profesiones de la Entidad postula regulaciones contrarias a los artículos 1, 5 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



"La Constitución establece que los gobernadores deben de difundir y respetar las leyes federales y hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en donde dicen que la Dirección de Profesiones no puede, en ninguna Entidad Federativa, tiene la facultad de expedir cédulas profesionales que vayan más allá de la Federal", comentó José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del consejo.



Para ellos, el Artículo 5 de la Constitución se viola al momento de impedir el ejercicio libre de la profesión, "ya que pretende iniciar una serie de certificaciones contrarias a la Máxima Norma que establece que somos graduados y comprobamos nuestros conocimientos ante una organización educativa".



Mientras que el Artículo 9 habla de la libre asociación y la Ley para el Ejercicio de las Profesiones establece que los profesionistas deben pertenecer a un colegio para poder renovar su cédula.

"Pretende iniciar una serie de certificaciones contrarias a la Máxima Norma que establece que somos graduados"

Es por eso, que el consejo invitó a los profesionistas a acercarse a ellos para poder ampararse contra esta Ley, "para efectos de poder garantizar ese derecho al libre ejercicio de la Profesión, como lo marca el Artículo 5 Constitucional".



Aunque el director de Profesiones del Estado, Felipe Oceguera Barragán, aseguró que la Cédula Profesional Federal, emitida por la SEP, se admite en los Estados mediante un convenio que Jalisco no tiene; los abogados aseguran que es ilógico que un documento Estata se anteponga a uno de la Federación.



Además, resaltaron que, para ellos, el objetivo de la renovación no es con fines académicos, ya que no se tiene definido quiénes acreditarán a los profesionistas que requieran renovar su cédula, una vez puesta en marcha esta Ley.



La Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado fue aprobada el 22 de octubre de 2015 y establece que aquellos profesionales del área de la salud, abogados, ingenieros y arquitectos, deben contar, obligatoriamente, con la Cédula Profesional Estatal para poder ejercer, y quienes la obtengan después del 30 de noviembre de 2017 tendrán que renovarla cada cinco años, mediante un examen.



Esto, ha provocado que los profesionistas hagan largas filas en la Dirección de Profesiones del Estado para obtener la cédula, por lo que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz impulsó una iniciativa para que el plazo se amplíe hasta el 1 de septiembre de 2018 y el trámite sea completamente gratuito.

También lee: Aristóteles propone ampliar plazo para obtener cédula hasta septiembre del 2018

Cómo tramitar tu cédula estatal