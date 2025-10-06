Hace unos meses, tras el anuncio del regreso de Emmanuel Dapidran Pacquiao, más conocido como Manny Pacquiao , al deporte sobre el ring, trascendió el rumor desde medios y periodistas deportivos de que un grupo de empresarios desea organizar un combate de exhibición entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino .

Los púgiles son recordados por haber protagonizado una de las rivalidades más polémicas de la era moderna en el boxeo, por lo que un nuevo enfrentamiento entre ellos despertaría el interés, no solo del gremio empresarial, sino de la afición del boxeo mundial.

Hubo 4 peleas inolvidables entre el mexicano y el filipino, en las cuales "Dinamita" salió con récord de 2 derrotas, un empate y una histórica victoria por nocaut.

Sin embargo, en reciente entrevista con “Dinamita” Márquez, el boxeador se encargó de desechar cualquier posibilidad que sugiera un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Lee también: Esta habría sido la profesión de Juan Manuel Márquez si no hubiera sido boxeador

" Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y que van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo… ", dijo Márquez.

Cabe recordar que, en su momento, Márquez rechazó ofertas millonarias a cambio de pelear una vez más contra Pacquiao, pero aun después de 10 años de haber sucedido el último enfrentamiento entre los boxeadores, hay quienes piensan que todavía pueden organizar una nueva pelea entre las dos leyendas vivas.

Hace unos meses, "Pac-Man" volvió a los cuadriláteros con un combate contra Mario Barrios, y en la antesala del mismo recordó en Fight Hub TV su única derrota contra Márquez.

" Tuvo suerte. Estuve a punto de acabarlo en ese round. Si no era en ese, sería en el siguiente. Me descuidé y él me dio un golpe de suerte directo ", declaró.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF