¿Cuándo es la próxima audiencia de Omar "N" y qué sigue en su proceso?

El sábado 4 de octubre, Omar “N” fue aprehendido por elementos de la policía de investigación pertenecientes a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. La leyenda rojiblanca se presume culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones, el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses.

Luego de la denuncia presentada en contra de Omar "N" y posterior a la presentación de pruebas, se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

El día de ayer, después de que la defensa de la afectada expusiera los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, la contraparte se acogió a la duplicidad del término constitucional (144 horas), por lo que será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar “N” por el delito señalado . Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, para garantizar la continuidad del proceso.

Según lo dicta el Código Penal de Jalisco, a la leyenda viva de Chivas se le podría imponer una pena por abuso sexual infantil por entre 3 meses y 5 años de prisión cuando la víctima tiene al menos 15 años, pero la pena puede alcanzar hasta 18 años si se comprueba además que el o la acusada realizó actos de hostigamiento, seducción y/o engaño.

