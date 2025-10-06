El pasado 4 de octubre, Omar “N”, el exjugador de Chivas, fue aprehendido por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia. La leyenda rojiblanca se presume culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones que forman una " consistente " carpeta de investigación, según señaló la Fiscalía de Jalisco a través de un boletín, se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses.

Luego de la denuncia presentada en contra de Omar "N" y posterior a la presentación de pruebas, se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

El día de ayer, después de que la defensa de la afectada expusiera los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, la contraparte se acogió a la duplicidad del término constitucional (144 horas), por lo que será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar “N” por el delito señalado.

Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, para garantizar la continuidad del proceso.

Omar "N" ya había pisado la cárcel

Esta no es la primera vez que la leyenda de Chivas, reconocido en el Salón de la Fama del Futbol Internacional, pisa la cárcel. El 30 de agosto de 2004, Alberto Medina fue detenido junto al hoy imputado en punto de las 05:00 horas mientras conducían en estado de ebriedad por calles de Guadalajara.

Los entonces delanteros del Rebaño Sagrado se dirigían un cajero automático para sacar dinero y pagar la cuenta del lugar en donde habían estado bebiendo. En el camino, elementos de la policía vial se percataron de que se habían pasado un alto, por lo que les dio alcance y notaron el estado inconveniente en el que se encontraban los jugadores.

Los futbolistas tapatíos fueron retenidos durante unas horas en la Procuraduría Estatal y lograron salir a las 11:45 horas del día siguiente, una vez que sus abogados arreglaron el asunto.

