Asegura alcalde de Zapotlanejo que no le quitaron derechos políticos por violencia de género

El presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, aseguró que no le han quitado sus derechos políticos para ocupar algún otro cargo de elección popular tras la sentencia emitida el jueves por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se confirmó la violencia política en razón de género en contra de la regidora María del Refugio Camarena Jáuregui.

“Totalmente mal interpretado, distorsionado perversamente, a mí no me están quitando ningún derecho político en este momento”.

Durante la sesión de Ayuntamiento del 26 de junio, la regidora cuestionó al presidente sobre la situación de seguridad en el municipio con base en denuncias ciudadanas y experiencias personales.

El presidente defendió la estrategia de seguridad y le pidió a la regidora que no hablara por todos los ciudadanos, pues ella representaba solo una “mínima parte”. Esto comenzó una discusión entre los dos que subió de tono.

De acuerdo a la regidora, tras la sesión recibió amenazas de Héctor Álvarez, tras lo que denunció por actos de violencia política en razón de género, lo que trajo consigo que el pasado 27 de agosto el Tribunal Electoral de Estado de Jalisco fallara en contra de Álvarez al considerar la existencia de dicha conducta.

Y este jueves, fue la Sala Guadalajara del TEPJF la que confirmó dicha decisión.

“Nos trae conceptos aún plasmados en una sentencia sobre micromachismos, que particularmente en cuanto al mansplaining y al manterrupting, los cuales, como yo siempre he dicho, forman parte de una de las violencias más terribles, que es la simbólica. (…) Porque es una violencia que para todos es como si fuera normal”, expuso la magistrada Gabriela Eugenia del Valle.

Dos votaron a favor, excepto el magistrado presidente Jorge Sánchez, quien consideró que debía revocarse. “El Tribunal local no cumplió con su obligación de fundar y motivar correctamente la configuración de los elementos constitutivos de violencia política contra las mujeres por razón de género”, justificó.

Sin precisar cuál será su siguiente paso, Álvarez afirmó que combatirá esta nueva decisión. “Por supuesto que vamos a otras instancias, vamos hasta el final del camino. Voy a defender mis derechos políticos constitucionales hasta sus últimas consecuencias”.

ESPECIAL

Héctor Álvarez atribuyó a razones políticas la denuncia que interpuso la regidora en su contra por temores de la oposición ante sus aspiraciones, las cuales no precisó.

“Absolutamente nada de lo que me están acusando es cierto, lo que es cierto es que hubo una agresión fuerte por parte de ella, no respetó el reglamento de la sesión de cabildo, con mucho dolo la que agredió fue ella porque me dice ‘estás cabrón’, y otro momento levanta la mano y lo entendí como una mentada de madre”.

