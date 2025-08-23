Los Charros de Jalisco se encuentran a un juego de poder jugar la Final de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol 2025. Este sábado, en el estadio Panamericano, la novena de Benjamín Gil aprovechó su localía para imponer sus condiciones y venció a los Algodoneros de Unión Laguna por una pizarra de 1-8 en el tercer encuentro de Semifinales.

Con un pitcheo destacable y un trabajo de bullpen a la altura, los Charros consiguieron acorralar a unos Algodoneros que, de no ganar este domingo, se estarán despidiendo de la competencia. El pitcher Luis Payán fue el encargado de mantener a raya a los bateadores visitantes para convertirse en uno de los pilares de este nuevo triunfo.

Como pocas veces se ve, el lanzador abridor tuvo una labor de siete entradas completas en las que solo permitió un jonrón, mismo con el que Unión Laguna se puso adelante en la parte baja del segundo rollo. A pesar de ese tropiezo, Payán recompuso su propio camino repartiendo siete ponches para adjudicarse la victoria sobre la lomita.

En la parte de la ofensiva, Mateo Gil se erigió como una de las grandes figuras al contribuir con cinco anotaciones. “El hijo del papá” se presentó cuatro veces a batear y remolcó tres carreras, destacándose un jonrón productor. Además, pudo timbrar la caja registradora en dos ocasiones.

Aunque Jalisco se hizo de una importante ventaja en siete entradas, esto no le fue suficiente para ejercer su dominio y el octavo capítulo fue más que fulminante para los Algodoneros, ya que los caporales consiguieron un rally de tres rayitas. Kyle Garlick conectó un cuadrangular, mientras que, Gil y Alfredo Hurtado batearon sencillos productores que pusieron la estocada final.

Los responsables de terminar la tarea en el montículo fueron Stephen Gonsalves y Andrew Pérez, quienes no permitieron ni un solo imparable bajo sus serpentinas y, entre los dos, sumaron tres ponches para sellar el triunfo que pone a Jalisco a las puertas de disputar una nueva final.

Este domingo 24 de agosto, el estadio Panamericano y los comandados por Benjamín Gil tendrán la oportunidad de consumar la barrida ante Unión Laguna, cuando se dispute el cuarto juego de la Serie de Zona a las 17:00 horas.

SV