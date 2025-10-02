Con el concierto de Maroon 5 como acto inaugural, la Arena Guadalajara abrió sus puertas y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no ocultó su entusiasmo por lo que considera un parteaguas para la vida cultural y de espectáculos de la ciudad.

“Muy contento de tener una oferta, porque Guadalajara se ha convertido en la capital de los espectáculos. La gente, en lugar de ir a un concierto a la Ciudad de México, que es muy complicado moverse allá, prefiere venir a Guadalajara”, señaló el mandatario minutos antes de ingresar al recinto.

La nueva arena tiene capacidad para hasta 20 mil personas, lo que, según Lemus, viene a cubrir un vacío en la infraestructura cultural y de entretenimiento de la metrópoli.

“Del Auditorio Telmex pasábamos al Conjunto Santander o al Teatro Diana, que reciben alrededor de dos mil personas, y luego ya saltábamos al Estadio 3 de Marzo. No teníamos un foro intermedio. Hoy tenemos la Arena Guadalajara con 8 mil espectadores en este evento, pero con la posibilidad de 20 mil”, explicó.

Para el gobernador, el recinto no solo responde a una necesidad local, sino que coloca a la ciudad en un nivel de competencia internacional.

“He tenido la oportunidad de ir a muchas arenas en todo el mundo, y la Arena Guadalajara está al nivel de lo que yo he conocido en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles. Es más, está mejor que la arena de Los Ángeles”, afirmó.

Lemus se declaró entusiasta de presenciar la presentación de la banda estadounidense. “Tengo muchísimas ganas de ver a Maroon 5, además es una banda que me encanta. Venimos a escuchar esta gran banda. Estoy muy contento por Guadalajara, muy contento por Jalisco y por la gente que nos encanta la música”, dijo.

Más allá de lo simbólico, el gobernador aseguró que la Arena Guadalajara representa una consolidación de la ciudad como epicentro del entretenimiento en México. “Para mí, viene a complementar perfectamente la oferta de recintos para espectáculos, no solo en Guadalajara, sino en todo Jalisco”, apuntó.

El nuevo recinto, sostuvo, será clave para eventos internacionales, conciertos masivos y actividades culturales que atraerán turismo y derrama económica. “Nos seguimos consolidando como esa capital del entretenimiento”, subrayó.

MF