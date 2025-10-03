"Chispa" con Juan Manuel Márquez, reconocimiento global

Héctor García Ninomiya, exitoso promotor de boxeo en Guadalajara, presentó en la primera década de este siglo, junto con sus socios Mario Pedroza y Alberto Ramos, empresa Galan’s Box Promotions, a los Rafael "Chocho" Guzmán, Juan José "Goofy" Montes, en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara. A los hermanos Alvarez en las instalaciones del palenque, en la Calle 2 de la U de G, producciones con importantes taquillas.

En junio de 2021, mes en el que se presentó el Emperador Julio César Chávez ante Héctor "Macho" Camacho Jr., en el Estadio Jalisco, García Ninomiya pronosticó que Christian Medina Jiménez, la "Chispa", era un valor para aspirar a importantes objetivos. El 14 de septiembre la "Chispa", noqueó en el cuarto episodio al campeón mundial, el nipón Yoshiki Takei, en Nagoya, Japón, para erigirse propietario del cinturón universal gallo OMB. El temperamento y la determinación de Medina, hizo recordar al también tapatío e ídolo, egresado del barrio de Analco, Antonio "Poema" Avelar, en Tokio, en 1981, noqueó en siete rounds al local y campeón mundial mosca CMB, Shoji Oguma.

El acontecimiento cristalizado por la "Chispa", una bocanada de aire fresco, que junto con la de Rafael "Divino" Espinoza, campeón mundial pluma OMB, y también tapatío, pusieron fin a una época en la que a cuenta gotas existió producción local con alcances internacionales, tiempos que coinciden con ascenso y caída de Saúl "Canelo" Alvarez. Fueron quince años en los que entrenadores y boxeadores de las salas de entrenamiento del Area Metropolitana de Guadalajara, creyeron ciegamente que imitando el estilo de "Canelo" y la dirección de su esquina, subirían los escalones para ganar millones de dólares. El fenómeno comercial elegía adversarios y giraba las invitaciones para las celebraciones, como dueño de la fiesta que fue. Así se perdieron un sinnúmero de talentos locales a cambio de quince años dorados para la industria del boxeo.

Fue una gran idea concertar enfrentamientos para los siete hermanos Alvarez en junio de 2008, inscribir sus nombres en el Libro Guinness de los Records, como los primeros siete hermanos en presentarse profesionalmente en una misma función boxística, encabezados por Saúl el “Canelo” (17 años), Rigoberto el “Español” (30 años), Daniel, el “Conde”, hacía su debut (26 años); Ricardo, el “Dinamita” (25 años); Gonzalo, el “León”, también debutó (23 años); Víctor, el “Matador”, debut (21 años); Ramón, el “Inocente” (20 años). El boom del boxeo tapatío en 2007 con las promociones de Galan's, comienzan a perder brillo con la popularidad de "Canelo", hasta desintegrarse.

En 2017, Héctor junto con su hermano Ricardo García Ninomiya, presentaron boxeo en el Parque San Rafael, donde debutó el flamante campeón mundial gallo OMB, Christian Medina Jiménez, y párele de contar.

Este miércoles 1 de octubre en Guadalajara, acompañado por los gigantes, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera, así como de Rafael "Divino" Espinoza, campeón mundial pluma OMB, y el entrenador Rafael Guzmán, Ismael "Chispa" Medina recibió el cinturón que lo acredita como campeón mundial gallo OMB, de manos de Gustavo Olivieri, presidente del organismo con sede en Puerto Rico. Reconocimiento con alcances globales.

El gobernador, Pablo Lemus, quiere que "Chispa" Medina, exponga por primera vez su campeonato mundial gallo OMB en Guadalajara. Gran noticia... Y por ahí estaré atisbando.