Piedra somos y polvo seremos

¿Por qué importa el patrimonio arquitectónico de Guadalajara si sólo es piedra sobre piedra que también pasará como nosotros?

Le hice esta pregunta provocadora al arquitecto Xavier Iturbide. Me interesaba su respuesta como autor de Revisiones en Guadalajara, un proyecto que, por medio de un blog, Instagram y Facebook, documenta, reseña, analiza y retrata la arquitectura de la ciudad a lo largo de casi cinco siglos.

Su blog revisionesgdl.com acumula más de 400 entradas que Xavier comenzó a escribir desde 2006, recién egresado de la facultad. Son pequeñas fichas con datos históricos y anecdóticos de edificios, fincas e inmuebles con valor patrimonial e histórico.

En Instagram y Facebook (@revisionesgdl) comparte videos y fotos de sus recorridos. El criterio que sigue se basa en su puro instinto y gusto. Esta afición la cultiva en sus tiempos libres.

Este trabajo de una vida -Xavier dice que su misión es infinita- representa un festín para los curiosos y los enamorados de la historia de Guadalajara.

Navegando por su blog me topé con una finca patrimonial en Maestranza 239 esquina con Prisciliano Sánchez, en el centro histórico tapatío.

Paso a menudo por ahí y me sorprendió descubrir que esta casona del siglo XVII es una de las más viejas de la ciudad. Xavier cuenta en su blog que esta casa sirvió al cura Hidalgo durante la independencia para almacenar cañones que trajo a Guadalajara el cura Mercado de San Blas.

Me pareció casi imperdonable desconocer esa historia después de haber pasado por ahí cientos de veces.

Parte del trabajo de Xavier se convirtió en el libro Una revisión a Guadalajara (2019) que concentra 181 fichas y fotografías de inmuebles reseñados.

Hay otro rasgo distintivo en la labor de este arquitecto tapatío. Su criterio de selección busca aquellas fincas y edificios fuera de los íconos clásicos. Allí no encontrarán un Teatro Degollado o Palacio de Gobierno hiper reseñados.

Eso le da un cariz más cercano a un trabajo que nadie más está haciendo -que yo sepa- en Guadalajara.

En este enlace de Google Maps pueden consultar un mapa con cada inmueble, su fotografía y un enlace a la reseña en el blog de Xavier. Lo van a disfrutar: jnlomeli.short.gy/revisiones_gdl

Por cierto, a la pregunta inicial, Xavier me dio una amplia respuesta que pueden ver en la entrevista que le hice en Perspectivas en Canal 44. La encuentran aquí: jnlomeli.short.gy/perspectivas_revisiones_gdl

Les dejo un adelanto: No podemos ir por la vida sin amor y pasión y respeto por las cosas y la memoria de quien estuvo antes…

jonathan.lomeli@informador.com.mx