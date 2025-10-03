La tarde de ayer jueves 2 de octubre, un joven de 17 años perdió la vida luego de haber intentado cruzar la presa Los Lobos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los hechos ocurrieron en la localidad de La Tinaja en la presa conocida como el Bordo los Lobos. Tras el reporte ciudadano de un joven que había ingresado al cuerpo de agua y luego desaparecido de la vista de los presentes, elementos de la policía municipal, paramédicos y oficiales de Protección Civil Jalisco se desplazaron al sitio.

Tras una búsqueda que requirió inmersiones con ayuda de equipo especializado en buceo, se localizó el cuerpo sin vida del joven a alrededor de 12 metros de la orilla y 2.4 metros de profundidad.

OB