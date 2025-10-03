¿Qué pasó en Morena?

Nos dicen que la Presidenta Claudia Sheinbaum se llevó la sorpresa del sexenio cuando descubrió que el Senado, tan “disciplinado”, decidió meterle de contrabando un artículo transitorio de retroactividad a la reforma de la Ley de Amparo. Detalle menor: la Constitución lo prohíbe.

Por eso, Claudia exigió respeto a la Carta Magna y, de paso, dejó en evidencia a su propio partido.

Morena quedó retratado en plena sesión: mientras la Presidencia decía una cosa, sus senadores aprobaban otra. La pregunta es: ¿Los diputados se animarán a corregir la plana al Senado?

Ricardo Monreal, por lo pronto, ya se dio gusto regañando a sus compañeros y repitiendo lo obvio: que la retroactividad es inconstitucional.

Morena, exhibido, quedó en el banquillo de los acusados… y todo gracias a su propia iniciativa.



* * *



Nos cuentan que el diputado panista César Madrigal amaneció inspirado y decidió reinventar la movilidad tapatía con un “modesto” proyecto llamado M30. ¿En qué consiste la maravilla? Pues nada menos que un viaducto subterráneo por López Mateos, acompañado de la flamante Línea 7 del Tren Ligero y, de pilón, un drenaje de lujo para evitar inundaciones.

El trazo iniciaría en las Plazas Outlet en Tlajomulco y llegaría hasta Oblatos en Guadalajara, porque soñar no cuesta… aunque la obra sí: 85 mil millones de pesos. Para dimensionar ese presupuesto, es equivalente a tres veces lo que costó la Línea 3 del Tren Ligero. ¿Qué tal?

Pero tranquilos, que aquí la magia incluye tren, túnel y drenaje en combo.

¿Qué opinará el gobernador Pablo Lemus de la ocurrencia, perdón, del proyecto?



* * *



Nos cuentan que en Guadalajara la presidenta Vero Delgadillo sacó un “as bajo la manga” al firmar un convenio con la Universidad América Latina y la Asociación Jaliscienses Unidos en Acción para repartir nada menos que mil becas.

La idea, empujada por la regidora Ana Robles, busca que policías, bomberos y personal de salud dejen de ser héroes sin título y puedan presumir licenciaturas y posgrados, pero también hay espacios para la población en general.

Vero habló sobre un “salario social” y Ana de justicia. Así armaron un plan educativo que, dicen, ya despierta sana envidia en otros Ayuntamientos.

