De cara al Mundial 2026, el gobernador de Jalisco adelantó que prepara un proyecto musical masivo que tendría como sede la Glorieta Minerva y que sería gratuito. La apuesta es reunir a un artista jalisciense pero de corte internacional; entre ellos, se trabaja para que sea Maná, Alejandro Fernández o Carlos Santana.

La propuesta, explicó, es que la ciudad cuente con un espectáculo abierto a todo el público en el marco de la justa mundialista.

“Ya estamos trabajando en los espectáculos para el Mundial de fútbol, queremos espectáculos públicos completamente gratuitos. Con bandas y con artistas de Jalisco para el mundo, pero también queremos una banda del mundo para Jalisco”, señaló.

El mandatario fue más allá al detallar la idea. “La propuesta que traemos, y que todavía estamos trabajando principalmente con Fer (Olvera), es que Maná pudiera dar un concierto público en Guadalajara para el Mundial, completamente gratuito. A mí me gustaría en la Minerva. La idea sería invitar a Santana para que viniera a echar un palomazo con Maná; hay que ver cómo anda de salud, pero eso es lo que quisiéramos hacer”.

Además, aseguró que otro de los artistas en la mira es Alejandro Fernández, a quien calificó como “otro gran representante de Jalisco en el mundo” y quien también podría encabezar un concierto gratuito durante las celebraciones mundialistas.

El gobernador insistió en que la intención es aprovechar la proyección internacional del torneo para mostrar el talento nacido en el estado.

“Queremos que sean artistas jaliscienses los que representen al mundo desde Guadalajara. Estamos convencidos de que podemos hacer los mejores espectáculos”.

Además, adelantó que busca que en fin de año se presente un artista internacional en Puerto Vallarta. Entre las propuestas está una banda de Estados Unidos, otra de Canadá y otra de Sudamérica.

