Aprovechan puente de Buen Fin para comprar tela para sus propios diseños

Decenas de personas que permanecieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara en este puente vacacional por aniversario de la revolución, aprovecharon las últimas ofertas del Buen Fin que quedan disponibles, entre ellas están las hermanas Manso Chávez quienes compran telas para confeccionar sus propios diseños y con esto ahorrar un poco más.

Aunque enfermera de profesión, Elena confecciona su ropa, artículos del hogar y regalos y aprovecha el Buen Fin justo por los descuentos que encuentra. En esta edición 2018, los descuentos que encontró en promedio fueron del 20 al 30 por ciento de descuento máximo.

"Si las mando a hacer me saldría un poquito más caro, yo haciéndolas ahorro. Lástima que no nos han dado el bono, aguinaldo, sino podríamos comprar un poquito más".

En anteriores ediciones del Buen Fin, Elena junto con su hermana han comprado artículos para el hogar como un refrigerador y una lavadora, y aunque los descuentos que encuentran en cada edición no suelen variar mucho, aseguran que este año la economía les ha permitido comprar menos.

"Gasté un promedio de 2 mil pesos, comprando en varias partes donde veo que me conviene, voy y busco. Aproveché que fue festivo por mi descanso. Para cosas que de verdad necesito, he ahorrado durante todo el año para comprarlas", asegura.

La comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), asegura que en promedio 40 por ciento de los mexicanos no ahorran, y el 43.7% lo hacen utilizando mecanismos informales como tandas, debajo del colchón o préstamos familiares.

Diana Beas, también trabaja realizando confecciones de ropa, y espera cada Buen Fin para realizar las comprar de su material aunque también compra prendas para ella. "A veces uno gasta más de lo que debería porque ves la palabra 'descuento'. Realmente no me pongo un límite porque no tengo muchos compromisos. Si lo necesito y me gusta pues me lo compro".

Otros de los compradores coincidieron al ser entrevistados que su presupuesto límite suele ser dos mil pesos para gastos básicos como ropa, calzado, y artículos del hogar. En algunos electrodomésticos han percibido hasta 40 por ciento de descuento.

Una familia aprovechó este Buen Fin para realizar la primera compra navideña del 2018 con una batería infantil, con monto de 2 mil pesos. Aunque es la primera edición en la que compran, consideraron haber ahorrado 400 pesos en el total.

CE