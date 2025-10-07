Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 7 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Hoy, cítricos como naranja, limones y toronja entran la promoción, así como la papa blanca y la milanesa y pechuga de pollo.Además, desde el 1 de octubre y hasta el día 10 la cadena de supermercados ofrece a sus clientes los Walmart Days, temporada de descuentos para comprar online que vale la pena revisar.Desde electrónica hasta productos de belleza, las ofertas abarcan todos los departamentos de la tienda.Asimismo, los artículos para Halloween tienen hasta 35% de descuento.Frutas y verduras