Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 7 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, cítricos como naranja, limones y toronja entran la promoción, así como la papa blanca y la milanesa y pechuga de pollo.

Además, desde el 1 de octubre y hasta el día 10 la cadena de supermercados ofrece a sus clientes los Walmart Days, temporada de descuentos para comprar online que vale la pena revisar.

Desde electrónica hasta productos de belleza, las ofertas abarcan todos los departamentos de la tienda.

Asimismo, los artículos para Halloween tienen hasta 35% de descuento.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 39.90 pesos por kilo.

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Espárrago verde: 79.00 pesos por manojo.

Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.

Limón agrio: 29.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo.

Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.

Naranja: 19.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Perón golden en bolsa: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.

Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados

Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas, 92.00 pesos.

Carne molida de res 80/20: 99.00 pesos por kilo.

Fajitas de tilapia: 115.00 pesos por kilo.

Milanesa de pechuga de pollo: 154.00 pesos por kilo.

Pechuga de pollo sin piel: 154.00 pesos por kilo.

Ofertas de los Walmart Days