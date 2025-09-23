Martes, 23 de Septiembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 23 de septiembre

Aprovecha los descuentos en productos frescos y, de paso, los precios bajos en productos de Halloween

Por: G. Solano

Aprovecha las mejores ofertas en productos frescos. UNSPLASH/Noora Az

Cada martes, Walmart México y Walmart Express lanzan promociones exclusivas en productos frescos. Estas ofertas son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Aguacate, jitomate, toronja y papa son parte de las promociones de hoy.

Además, este día en su página de internet Wal-Mart promociona hasta 20 % de ahorro en productos de despensa, lo mismo que en leches saborizadas.

Por otro lado, la tienda se pone a tono con el próximo Halloween y anuncia productos de la temporada desde 79.00 pesos.

Precios destacados del Martes de Frescura

A continuación, te presentamos las mejores ofertas de hoy, 23 de septiembre, para que no te pierdas nada.

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 28.90 pesos por kilo.
  • Aguacate Hass Marketside en malla, 5 piezas: 28.90 pesos.
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Durazo amarillo: 49.90 pesos por kilo.
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.
  • Kiwi verde: 79.00 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 29.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo.
  • Nectarina amarilla: 49.90 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 24.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.

  • Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada SuKarne, 600 gramos: 196.00
  • Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo.
  • Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 64.00 pesos.
  • Cubos de atún Dolores Premium, 200 gramos: 64.00 pesos.
  • Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí, 304 gramos: 134.00 pesos.
  • Filete de tilapia: 115 pesos por kilo.
  • Medallón de atún Dolores Premium pimienta limón, 304 gramos: 134.00 pesos.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.

Otras ofertas

  • Alimento para perro Pedigreee, 7 sobres por 68.00 pesos.
  • Alimento para gato Whiskas, 7 sobres por 71.00 pesos.
  • Cuatro litros de leche Alpura clásica parcialmente descremada, Alpura semi o Alpura light por 115.00 pesos.
  • Detergente en polvo Ariel Poder y Cuidado, 4 kilos: 138.00 pesos.
  • Detergente en polvo Salvo Multiusos limón-bicarbonato, 1 kilo: 40.00 pesos.
  • Detergente en polvo ACE limpieza rápida con oxígeno activo; 3.5 kilos: 155.00 pesos.
  • Detergente líquido Ariel Color, 5 litros, 199.00 pesos.

