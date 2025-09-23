Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 23 de septiembre

Cada martes, Walmart México y Walmart Express lanzan promociones exclusivas en productos frescos. Estas ofertas son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Aguacate, jitomate, toronja y papa son parte de las promociones de hoy.Además, este día en su página de internet Wal-Mart promociona hasta 20 % de ahorro en productos de despensa, lo mismo que en leches saborizadas.Por otro lado, la tienda se pone a tono con el próximo Halloween y anuncia productos de la temporada desde 79.00 pesos.A continuación, te presentamos las mejores ofertas de hoy, 23 de septiembre, para que no te pierdas nada.