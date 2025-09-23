Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 23 de septiembre

Cada martes, Walmart México y Walmart Express lanzan promociones exclusivas en productos frescos. Estas ofertas son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Aguacate, jitomate, toronja y papa son parte de las promociones de hoy.

Además, este día en su página de internet Wal-Mart promociona hasta 20 % de ahorro en productos de despensa, lo mismo que en leches saborizadas.

Por otro lado, la tienda se pone a tono con el próximo Halloween y anuncia productos de la temporada desde 79.00 pesos.

Precios destacados del Martes de Frescura

A continuación, te presentamos las mejores ofertas de hoy, 23 de septiembre, para que no te pierdas nada.

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 28.90 pesos por kilo.

Aguacate Hass Marketside en malla, 5 piezas: 28.90 pesos.

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Durazo amarillo: 49.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.

Kiwi verde: 79.00 pesos por kilo.

Limón agrio: 29.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Naranja: 19.90 pesos por kilo.

Nectarina amarilla: 49.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Piña miel: 24.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Arrachera de res marinada SuKarne, 600 gramos: 196.00

Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo.

Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 64.00 pesos.

Cubos de atún Dolores Premium, 200 gramos: 64.00 pesos.

Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí, 304 gramos: 134.00 pesos.

Filete de tilapia: 115 pesos por kilo.

Medallón de atún Dolores Premium pimienta limón, 304 gramos: 134.00 pesos.

Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.

Otras ofertas