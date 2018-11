Aprovecha el Buen Fin e invierte $60 mil en ropa... para revenderla

Sebastián cargaba dos grandes cajas y el vendedor llevaba otras dos. Desde la puerta de la tienda ambos se abrieron espacio entre las personas que caminaban por el pasillo hasta llegar a las escaleras eléctricas. La gente los miraba con extrañeza.

Sin embargo, dentro de las cajas llevaba ropa “de marca” que acababa de comprar y en la que, según compartió, invirtió 60 mil pesos.

Exhaustos, Sebastián y el dependiente dejaron caer las cajas sobre la banqueta en espera de un taxi. Para su suerte, había uno disponible. Comenzó a meter uno por uno los paquetes dentro de la cajuela y en los asientos traseros mientras el vendedor regresaba a la tienda por otras dos cajas.

“La verdad es que no estaba tan barato. Ha habido ofertas un poco más grandes, pero es lo que hay y hay que aprovechar porque no siempre hay de estas ofertas. La ropa la llevamos a Puebla, de ahí la mandamos a otros lados como Oaxaca o Chiapas porque en esos estados casi no hay tiendas así grandes”, expresó el comerciante de 23 años.

Según contó, en promedio de todas las prendas consiguió ahorrar 50% de su costo, mismo que podrá obtener de ganancia una vez que consiga colocarlas entre sus clientes.

Para la inversión, decidió pagar la mitad de la cuenta en efectivo y el resto a “meses sin intereses” que le ofrecieron por el Buen Fin. Conseguirá liquidar el monto en aproximadamente cuatro meses, según sus cálculos.

¿Un refrigerador con cámara y aplicaciones? ¡Esta es tu oportunidad de llevarte uno a casa! EL INFORMADOR/F. Atilano

Renueva tu pantalla, la lavadora y hasta el refrigerador

El Buen Fin 2018, que hoy registra su tercer día de ofertas, está más vivo que nunca. Miles de clientes se agolpan en los principales centros comerciales y tiendas departamentales de la metrópoli para hacerse de las mejores ofertas y darle un cambio radical a su hogar.

Y para medir el impacto de las compras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) diseñó la estrategia Quién es Quién en los Precios (QQP), un estudio que reveló que las pantallas, lavadoras y refrigeradores son los productos que más han tenido descuentos.

El Buen Fin es una estrategia comercial para reactivar la economía cuyo objetivo es ofrecer los mejores precios y promociones en productos y servicios. Año con año, cientos de personas esperan a estas fechas para finalmente hacerse de ese artículo que les hace falta en el hogar, en el trabajo, escuela o simplemente darse un gusto.

Pero, ¿realmente hay descuentos en estos productos? ¿Qué tan grandes son? ¿Sí se respetan los precios? Aquí te presentamos los datos del estudio y algunas herramientas que podrás utilizar en esta ocasión para planear tus compras en electrónica y electrodomésticos.

La lavadora de ensueño que tanto anhelas está a sólo unos pasos. Ve por ella. EL INFORMADOR/F. Atilano

Los productos que han registrado una mayor proporción de descuentos son las pantallas, con hasta 75%. Las lavadoras han alcanzado hasta 74% y los refrigeradores, 73.5 por ciento. Los que menos ofertas han tenido son las radiograbadoras y ventiladores, con sólo 26 y 27%, respectivamente, y los DVD, con 33 por ciento.

En ediciones pasadas del Buen Fin, 57% de los productos bajaron de precio, 23% se mantuvieron igual y 16% aumentaron. Y entre los comportamientos engañosos se registró que en 22% de los productos, éstos incrementaron sus precios días antes del Buen Fin para posteriormente regresar a su precio original o a uno menor, con la apariencia de haber tenido una disminución real.

Con la estrategia Quién es Quién en los Precios ahora están disponibles los costos de más de tres mil 500 productos para los consumidores, con el fin de que puedas comparar entre uno y otro y así realizar tus compras en el establecimiento que mejor se adapte a tus necesidades.

Aunque esta herramienta, que ya se encuentra en 50 ciudades de México, fue construida para brindar información a quienes desean realizar sus compras durante el Buen Fin, los precios de estos y otros productos pueden ser consultados durante todo el año en el sitio web de la Profeco. Puedes consultarla en la siguiente dirección electrónica: www.profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx