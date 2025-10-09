Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas se esperan este año y por qué será diferente?

El Buen Fin 2025 tendrá lugar del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, celebrando su decimoquinta edición; este evento, promovido por el gobierno federal junto con distintas organizaciones del sector privado, tiene como objetivo impulsar la economía del país a través de descuentos y ofertas en una amplia variedad de productos y servicios. Con el tiempo, se ha consolidado como una de las temporadas comerciales más esperadas por los consumidores mexicanos.

En esta edición, el Buen Fin se prolongará durante cinco días consecutivos, brindando a los compradores más oportunidades para aprovechar las promociones. Asimismo, se pondrá un especial énfasis en los productos “Hecho en México”, fomentando la adquisición de bienes nacionales y respaldando a los productores locales.

Durante el Buen Fin 2025, se prevé que habrá rebajas importantes en distintas categorías de productos, pues se estima que comercios como Coppel, Amazon, Liverpool, Sears y Walmart presenten ofertas en artículos de electrónica, moda, muebles, electrodomésticos, entre otros. También, se incluyen facilidades de pago como meses sin intereses, promociones tipo 2x1 o 3x2, incentivos o reembolsos en colaboración con bancos, así como envíos gratuitos en tiendas en línea.

Novedades de este año

Entre las novedades del Buen Fin 2025 destaca la incorporación de OXXO como participante, lo que aumenta los puntos de venta accesibles para los compradores.

Además, para este año, el sello Hecho en México se convierte en el foco principal de la campaña, con ello, la Secretaría de Economía, a cargo del gobierno federal, pretende fomentar la adquisición de productos nacionales y destacar a miles de MiPyMEs. La iniciativa tiene como propósito reforzar la economía del país y la identidad nacional, promoviendo un consumo consciente y apoyando al comercio local.

Para esta nueva edición, el evento estrena una imagen renovada, incluyendo un logotipo actualizado que simboliza su desarrollo y expansión a lo largo del tiempo.

Ofertas anticipadas para El Buen Fin 2025

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), más del 76% de los consumidores interesados en el Buen Fin planifican sus compras con hasta tres semanas de antelación, evidenciando una mayor organización y expectativa ante los descuentos.

Entre las promociones más esperadas destacan:

Meses sin intereses, especialmente en la modalidad de 12 MSI.

Bonificaciones o cashback al alcanzar un monto mínimo de compra.

Descuentos escalonados por la compra de varios productos.

Ofertas relámpago tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Cupones exclusivos para aplicaciones móviles y clientes frecuentes.

Las categorías con mayor demanda se prevé que sean:

Electrónica, incluyendo televisores, laptops y teléfonos móviles.

Ropa y accesorios de moda.

Videojuegos y juguetes.

Productos de farmacia y cuidado personal.

Artículos de lujo y alimentos para mascotas.

Con la participación de nuevos comercios y una variedad de ofertas, se espera que los consumidores mexicanos puedan aprovechar al máximo esta campaña para adelantar sus compras navideñas y obtener productos a precios competitivos.

