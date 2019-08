Apoyo en Macrobús alcanza a uno de cada 10 viajes

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Transporte (ST), la medida que anunció el gobernador Enrique Alfaro sobre la implementación de transbordos gratuitos de rutas alimentadoras al Macrobús será aprovechada en uno de cada 10 viajes que se realizan en el sistema, es decir, en 17 mil de los 130 mil viajes totales que hay en un día laboral.

A la inversa, de Macrobús a ruta alimentadora, el transbordo sólo será gratuito hasta que estos derroteros renueven sus unidades.

La gratuidad en transbordos la dio a conocer el gobernador luego de que aumentara la tarifa de Tren Ligero, Macrobús y Sitren de 7 a 9.50 pesos.

Pese a la difusión de este nuevo descuento, tanto usuarios como choferes de ese medio de transporte se dijeron sorprendidos, pues muchos aún no sabían de esta medida.

Sólo una de 20 personas consultadas afirmó saber de este cambio.

“¡Ah! ¿Lo quitaron?”, fue lo que respondió María Luisa mientras esperaba en una de las filas de las alimentadoras que salen de la estación Fray Angélico.

Quienes realizan varios transbordos al día se dijeron contentos por el ahorro que esto representa. Como Francisco Naranjo, un hombre de la tercera edad que realiza como mínimo cinco transbordos diarios y ahorraría unos 20 pesos al día.

“Me sorprendió en verdad. Es una muy buena medida para todas las personas de mi edad o estudiantes, porque uno sí se ahorra muy buena lana”, subrayó.

Aunque hay quienes consideraron que no es una gran acción, como Marisol: “Pues no ganamos nada, de todos modos seguimos pagando los 10 pesos del transporte porque la transferencia también subió. (Me ahorraré) nada más dos pesos”.

César Lomelí sí sabía del descuento, mas argumentó que volverán a ponerlos a precio normal, pero “con más ganas”.

Para los transportistas que manejan estas rutas también fue algo nuevo y de lo que se enteraron hasta que los usuarios ponían su tarjeta y marcaba “cero”.

“En la empresa no nos han dicho nada, pero ya les están haciendo efectivos los transbordos gratuitos. Ya me han tocado. Cuando se sube la gente, la tarjeta marca cero”, manifestó Santiago Solano.

La dependencia informó que, desde la primera hora de ayer, y permanentemente, se realizan operativos para verificar las unidades de transporte.

Vigilan que las rutas no suban sus tarifas

Desde primera hora, el equipo de Supervisión al Transporte Público de la Secretaría de Transporte (ST) verificó que las rutas C-98 (antes 368 CUT) y C-54 (antes 51-C) bajen su tarifa de 9.50 pesos, a siete, tal como lo anunció el gobernador Enrique Alfaro.

Además, ayer se publicó el padrón de concesionarios del transporte público en la página de la ST. Ambas medidas integran la segunda etapa del programa MiMovilidad, que implementa el Gobierno del Estado para evaluar el servicio del modelo ruta-empresa.

Se informó, también, que en los próximos días estas actividades se realizarán con ayuda de la Contraloría Social. Pero en el primer corte, se constató que todas las unidades verificadas de ambas rutas (C-98 y C-54) cobran la tarifa anterior.

“La prioridad es calidad antes que la tarifa, y en estas empresas se encontraron elementos para proceder de inmediato porque no cumplen con todos los requisitos obligados para el nuevo modelo”, se explicó en un comunicado.