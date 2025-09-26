Amplían red de alertas por lluvias e inundaciones en la metrópoli

En lo que va del año, 18 personas han muerto en Jalisco a causa de las lluvias y las inundaciones, dos más que las registradas en 2024. Y para mitigar los daños, autoridades y organismos privados han reforzado la difusión de aplicaciones móviles y redes sociales que permiten conocer el estado del tiempo y recibir alertas de forma oportuna.

Este mes, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos presentó la aplicación “Jalisco Alerta”, diseñada para emitir notificaciones tempranas sobre fenómenos naturales, en particular inundaciones.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara ofrece información en sus redes sociales y a través del Radar Doppler, que permite monitorear la evolución de tormentas. También desarrolló la aplicación IAM CUCEI, con más de 50 mil descargas. A nivel federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cuenta con una aplicación con más de 100 mil descargas.

En el ámbito local, las cuentas oficiales de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque se han consolidado como fuentes confiables de información inmediata. Cada temporada de lluvias suman seguidores que buscan conocer en tiempo real las afectaciones y las recomendaciones preventivas.

Además de las corporaciones de emergencia, la Policía Vial del Estado y el Escudo Urbano C5 utilizan sus redes sociales para alertar sobre vialidades bloqueadas y riesgos para automovilistas y peatones.

En cuanto a la planeación urbana, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) mantiene actualizado el Mapa Único de Inundaciones, en el que se identifican 363 puntos críticos, incluidos 35 pasos a desnivel de alta prioridad. A su vez, la plataforma Georiesgos, creada por académicos de la UdeG, detecta 580 zonas susceptibles a inundaciones, de las cuales 180 son de alto riesgo.

El número de emergencias 911 sigue siendo la vía principal para reportar situaciones de peligro, aunque cada corporación ofrece también teléfonos directos y aplicaciones móviles para canalizar reportes.

A éstas se suman herramientas de gran alcance como Google Weather y aplicaciones de pronóstico internacional, entre ellas Clima-El tiempo por Meteored, Weather & Radar: tu pronóstico y The Weather Channel, todas disponibles para teléfonos móviles y con miles de usuarios en Jalisco.

De acuerdo con el meteorólogo Carlos Román Castañeda, los meses de junio y agosto de 2025 han registrado precipitaciones superiores al promedio histórico. El especialista explicó que ha predominado el fenómeno de El Niño y su transición hacia la neutralidad, lo que favoreció tormentas intensas en periodos cortos.

Por su parte, Juan Pablo Macías, especialista en temas hidráulicos, advirtió que el desorden territorial y la falta de infraestructura de drenaje y colectores amplifican la percepción de tormentas más severas. “Si tenemos lluvias intensas y le agregamos el desorden territorial, obtenemos la fórmula perfecta para inundaciones significativas”, afirmó.

Los expertos coinciden en que las áreas más golpeadas este año se encuentran en el Sur y el Oriente del Área Metropolitana de Guadalajara. En particular, los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara, el Norte de Zapopan y el Sur en Tlajomulco, han sido los más castigados por el temporal.

Los expertos coinciden en que las alertas ayudan, pero el reto sigue siendo la prevención estructural y urbana. Por eso el Gobierno de Jalisco proyecta un colector profundo en el sexenio para reducir los impactos de las lluvias, pero se requiere de una inversión de alrededor de nueve mil millones de pesos.

Algunas aplicaciones, redes y teléfonos clave

Jalisco Alerta

Protección Civil de Jalisco lanzó una nueva app para informar en tiempo real sobre lluvias fuertes e inundaciones. Se encuentra de forma gratuita en App Store y Google.

Radar Doppler

Plataforma del Instituto de Astronomía y Meteorología que detecta en tiempo real la formación de nubes que presagian lluvias, tormentas o granizadas.

Página:http://iam.cucei.udg.mx/radar/iam/.

Alerta Temprana GuaZap

Emite el pronóstico del tiempo y riesgos.

En Telegram: https://t.me/AlertaTempranaGuaZap.

En WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va59OXTAe5VooPazdi45.

Sigmetro

Mapa virtual que permite conocer inundaciones en calles y pasos a desnivel.

Página: https://sigmetro.imeplan.mx/mapa.

Sistema de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores

Disponible en redes sociales: X: @PCJalisco y Facebook: @ProtecciónCivilJalisco.

Teléfonos de emergencias

General: 911.

Protección Civil de Jalisco: 33-3818-2203.

Guadalajara: 33-1425-6581.

Zapopan: 33-3818-2203.

Tlaquepaque: 33-3837-2270.

Tlajomulco: 33-3798-1598.

Tonalá: 33-3818-3000.

