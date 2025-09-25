Este lunes, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo el primer recorrido "de punta a punta" para supervisar los avances de la Línea 4 del Tren Ligero. En el recorrido estuvo presente el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañado del director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario del Gobierno de México, Andrés Lajous Loaeza.

También acudieron representantes de Ferromex y Mota-Engil, empresa titular del consorcio responsable de la construcción y la concesión del proyecto.

"Es la primera vez que se hace un recorrido en la Línea 4 de punto a punto, es decir, de principio a fin. Estamos ya muy cerca de darles muy buenas noticias sobre cuándo iniciaría el funcionamiento de la Línea 4; los trabajos van muy avanzados. El día de hoy estuvimos circulando a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora", explicó Lemus Navarro.

La Línea 4 es un sistema de electromovilidad que se estima realizará, en promedio, 117 mil viajes diarios con 12 trenes, de 30 metros cada uno y con una capacidad máxima de 272 pasajeros por tren.

"Esto va a ayudar a las personas de Tlajomulco a disminuir sus traslados, que hoy son de hora y media o dos horas, para poderlos hacer en 35 o 40 minutos. Entonces, ya estamos muy cerquita de poder arrancar operaciones de la Línea 4 del transporte público, y también vamos muy avanzados en la Línea 5 de carretera a Chapala", explicó el Gobernador de Jalisco.

La obra civil de la Línea 4, un proyecto estratégico de movilidad para la metrópoli tapatía, quedará concluida antes de que termine 2025, afirmó el Gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

El recorrido de las estaciones se estima que será de aproximadamente 35 minutos y beneficiará a más de 100 colonias que requieren transporte público eficiente, reducirá desigualdades de movilidad y acercará oportunidades de empleo, educación y salud, recordó.

Dentro de las características principales de la Línea 4 está el sistema intercomunicado con conexiones clave con Mi Macro Periférico, en la estación Jalisco 200 Años, y Mi Macro Calzada, en la terminal Las Juntas, señaló el comunicado.

Lemus Navarro agradeció a Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, por su acompañamiento técnico en esta etapa del proyecto, ya que, dijo, es clave tener una revisión conjunta para garantizar que el sistema opere de forma segura, eficiente y sostenible desde el primer día.

En este momento, están concluidos los pasos a desnivel de la avenida Adolf Horn y el de Periférico, y se encuentran en proceso los pasos a desnivel en las estaciones El Cuervo y Constitución, además de que se trabaja en la cimentación de la nueva estación Acueducto.

En el recorrido de supervisión participaron también el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez; el jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez; la coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Anaid Hermosillo Ramírez; el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Miguel Zamora Bueno; el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el director general de Siteur, Amilcar Arnoldo López Zepeda, entre otras personalidades.

