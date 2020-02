Alumnas del Ciencias protestan contra violencia de género

Con la finalidad de visibilizar el alcance de la violencia en contra de las mujeres, alrededor de 400 alumnas del Instituto de Ciencias protestaron este jueves en el plantel educativo.

A la hora del receso las jóvenes de secundaria y preparatoria, con la boca cubierta, se tomaron de las manos y rodearon el domo del plantel a manera de barrera, “para demostrar que las mujeres unidas pueden contra todo”.

La protesta fue organizada por alumnas del sexto grado de preparatoria, y de acuerdo con Ximena Uribe, una de las jóvenes que participó en la planificación del movimiento, aunque originalmente se pensaba realizar solo con estudiantes de este grado, fue tanto el interés de sus compañeras de otras generaciones, que terminaron sumándose jóvenes de otros niveles escolares.

“Todo comenzó a partir de que vimos que muchos hombres se burlaban por el caso de la niña Fátima y nosotras creímos que las cosas debían ser tomadas más en serio, al ver la poca conciencia que había, entre todas decidimos que teníamos que hacer algo contra eso”, expresó Ximena.

El movimiento tuvo una duración de alrededor de 30 minutos. Primero las alumnas colocaron carteles alrededor de todo el plantel, en los cuales se compartían historias de mujeres que fueron acosadas o violentadas, después realizaron la lectura de algunos textos, uno en coautoría de las estudiantes, para finalizar con un silencio que perduró por varios minutos.

Al final de la protesta varios alumnos se acercaron para abrazarlas y demostrarles su apoyo.

“Todos terminaron muy conmovidos, es la primera vez que hubo un silencio total en toda la escuela, no hubo persona que no nos pusiera atención. Esperamos que después de esto tengan más conciencia de lo que pasa, que no solo le pasa a la gente de afuera, que también le pasa a las personas cerca de nosotros”, finalizó la alumna.

LS