Almaguer insiste en revisar operación de parquímetros virtuales

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer, aseguró que revisará operación de los parquímetros virtuales durante una reunión con locatarios de la zona de Medrano.

Insistió que revocará la concesión con la empresa Parkimóvil a pesar de que no se trata de una concesión, sino de un contrato de prestación de servicios que termina al finalizar la presente administración.

“Vamos a revocar la concesión de los estacionómetros virtuales porque en todos los centros comerciales de la ciudad, en estos barrios, están fallando y eso genera que los clientes no acudan porque les ponen multas muy altas. La empresa ha fallado y lo que queremos es que esto sea un servicio y un ingreso al municipio que se regrese en obras y que no sea un negocio de unos cuantos. Por eso la vamos a revocar”.

El sistema de parquímetros virtuales permite pagar el estacionamiento a través de varios métodos: en la aplicación del mismo nombre, por mensaje de texto y en los comercios autorizados que se darán a conocer. Además, no implica la instalación de aparatos ni la utilización de los parquímetros ya existentes.

Dicho sistema no tiene un costo fijo, pues se paga a la empresa con 20% de la recaudación. El 80% restante es para el municipio.

“En todo Guadalajara es la misma queja. Te están multando pero resulta que no puedes pagar porque las máquinas no están calibradas y no te atienden. Ellos no son el gobierno, son una empresa que debe dar un servicio eficiente. Es más una concesión con visión de negocio que un servicio y orden a la ciudad”.

